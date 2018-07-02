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Гусь Святого Мартина

2 июля 2018, 15:59
Гусь Святого Мартина
Восточная Пруссия — это прежде всего крестьянская страна, а Гумбинненский округ в особенности. Здесь крупных городов было не так много как в Германии. Одним из интересных обычаев этой земли был праздник конца сельскохозяйственного года «День Святого Мартина». Его отмечали 11 ноября.

По легенде некий Мартин после службы Римским легионером в начале 4-го века нашей эры отправился в Галлию (ныне Франция), где начал проповедовать учение Христа. Там он стал епископом в городе Тур. Ещё он известен как Мартин Турский.

Помимо главных своих обязанностей, он патронировал нищих, военных и аристократию. Но что самое главное для Восточной Пруссии, он также патронировал скот, домашнюю птицу и в целом сельскохозяйственные работы. До появления Орлеанской девы именно он считался покровителем Франции.

Огромное значение имело и то, что Святого Мартина почитали как протестанты, так и католики. Он объединял Голландских меннонитов, тирольцев из Зальцбурга, Французских гугенотов, кальвинистов из Щвейцарии, выходцев из Речи Посполитой, а также всех тех, кто обрел новую родину на Востоке Пруссии.

В день Святого Мартина на востоке Германии проходили гулянья с танцами и застольем. По улицам проходили шествия детей с фонариками из репы или тыквы со свечкой внутри. Однако главной фигурой этого празднования был гусь, которого готовили в каждой семье. Как гласит легенда, гуся зажаривали по требованию самого Святого. Наверное многие помнят советский мультик про гуся Мартина, звали его так неспроста.

Приготовление главного блюда на День Святого Мартина

Необходимо промыть гуся (гусь должен быть крупный), натереть его смесью с солью, перцем и специями для птицы. После чего надо отправить его в холодильник (не в морозильник) на 1-2 часа. Тем временем необходимо приготовить начинку. Нарезаем 2-3 крупных луковицы и несколько яблок (2-3), перемешиваем и заполняем этой массой гуся. Кожу птицы необходимо скрепить зубочисткой или ниткой. Крылья надо удалить или обернуть фольгой. После кладем гуся в жаропрочную форму и отправляем в духовку на 2-2,5 часа. Первые полчаса температура должна быть 220 градусов, затем снижаем её до 180 градусов. Всё, гусь готов.

Перед подачей на стол можно нафаршировать его гречкой, квашеной капустой или картофелем. Но лучше использовать эти продукты как гарнир.

Другие части гусят тоже использовались. Как правило из печени готовили паштет, из желудка суп. У хорошей хозяйки ничего не пропадало.

Владимир Летягин
Гумбиннен Интересные факты Как было до нас
353 просмотра   |   1 комментарий
3
Загородный Парк Отель
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жительница Гусева
# 1жительница Гусева
Не поняла смысл статьи - всё в кучу: Франция, Пруссия, мульт про Мартина, рецепт гуся... Кроме общих фраз никакой конкретики, никаких подтвержденных фактов. Автор предлагает возродить традиции Пруссии? Может о своих традициях лучше рассказать?
Вчера, 20:46   ЦитироватьОтветить3

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