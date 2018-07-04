/ / / «ГТРК «Калининград»: экс-игроки сборной Бразилии сыграли с воспитанниками центра «Росток»

Сказка стала былью. Матч Бразилия-Россия. В рамках Чемпионат мира по футболу такая встреча состоялась в Гусеве. Волонтёрская команда из бывших игроков ведущих клубов Бразилии играла с воспитанниками из детских домов Черняховска и Гусева. Необычный матч открывали: министр социальной политики региона Анжелика Майстер и представители общественной организации «Здоровое поколение». Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».
Интенсивная разминка и работа над пасом, точности передач бразильцы уделяют особое внимание.
Лидеры группы волонтёров: Жоржи Пиньеро и Рикарду Пинудо тренируют профессиональных футболистов. С детьми специалисты занимаются бескорыстно, это часть футбольной культуры Бразилии.
Рикарду Пинудо, тренер (Бразилия):
— Это не простая игра, и мы хотим через футбол донести определённые духовные ценности, чтобы быть хорошим игроком не нужно только хорошо играть в поле, но и за пределами поля нужно иметь хорошую жизнь. После того как я закончил профессиональную карьеру я тоже стал тренером и у нас есть школы, где мы работаем с детьми с улицы.
Бывший игрок легендарного клуба «Америка» из Рио-де-Жанейро на поле демонстрирует знаменитый бразильский дриблинг. Иван Сахар из Черняховска пытается повторить движения мастера. Запасные игроки команд успевают пообщаться прямо во время матча.
Бразильцы играют в полную силу и радуются голам, как на большом стадионе. Атмосферу футбольного праздника подогревают болельщики.
Павел Серов, воспитанник центра «Росток», город Гусев:
— Пропустили девять голов от бразильцев — круто. Я понял, что они офигенно играют.
В Калининградской области многое делается для развития детского спорта, в учреждениях министерства социальной политики региона есть собственные универсальные площадки для игровых видов.
Анжелика Майстер, министр социальной политики правительства Калининградской области:
— Они сами приходят в наши учреждения, а мы очень рады тому, что появляются новые люди и лица, которые важны для ребят, фактически это их наставники и мы счастливы, что у нас есть такие активные организации и люди, которых заботит подрастающее поколение.
Почитателей футбола в России и Бразилии объединяет уверенность, что игра меняет мир к лучшему, учит преодолевать сложности и помогает найти свою дорогу в жизни.
«ГТРК «Калининград»: экс-игроки сборной Бразилии сыграли с воспитанниками центра «Росток»
4 июля 2018, 14:02
206 просмотров
Другие новости по теме