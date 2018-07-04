/ / / С 1 июля «Утилизация мусора» меняет тарифы на вывоз, обработку и захоронение коммунальных отходов

Изменения происходят в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области № 218 от 14.05.2018 года «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Калининградской области и признании утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 4 мая 2018 года № 203», Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области № 105-01/17 от 11.12.2017 года на обработку и захоронение твердых коммунальных отходов и Приказа № 33-осн от 14.12.2017 года.
Тарифы по вывозу твердых коммунальных отходов для населения, проживающего в многоквартирных домах, будет составлять 2,06 руб. с 1 квадратного метра.
Тарифы по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов для населения, проживающего в многоквартирных домах, будет составлять:
|Услуги
|Руб. на 1 жителя
|Услуга по обработке твердых коммунальных отходов
|14,56
|Услуга по захоронению твердых коммунальных отходов
|8,37
Тарифы по вывозу, обработке и захоронению твердых коммунальных отходов для населения, проживающего в индивидуально-жилых домах, будут составлять:
|Услуги
|ИЖД в городской черте
(руб. на 1 жителя)
|ИЖД в сельской местности
(руб. на 1 жителя)
|Услуга по вывозу твердых коммунальных отходов
|53,17
|29,24
|Услуга по обработке твердых коммунальных отходов
|18,67
|10,27
|Услуга по захоронению твердых коммунальных отходов
|10,73
|5,90
|Итого стоимость услуги по вывозу, обработке и захоронению твердых коммунальных отходов в месяц
|82,57
|45,41
Просим Вас обратить внимание, что с 1 июля 2018 года вводятся дополнительные услуги: обработка и захоронение твердых коммунальных отходов!
АО «Утилизация Мусора»