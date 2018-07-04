/ / / С 1 июля «Утилизация мусора» меняет тарифы на вывоз, обработку и захоронение коммунальных отходов

4 июля 2018, 17:13

Услуги Руб. на 1 жителя Услуга по обработке твердых коммунальных отходов 14,56 Услуга по захоронению твердых коммунальных отходов 8,37

Услуги ИЖД в городской черте

(руб. на 1 жителя) ИЖД в сельской местности

(руб. на 1 жителя) Услуга по вывозу твердых коммунальных отходов 53,17 29,24 Услуга по обработке твердых коммунальных отходов 18,67 10,27 Услуга по захоронению твердых коммунальных отходов 10,73 5,90 Итого стоимость услуги по вывозу, обработке и захоронению твердых коммунальных отходов в месяц 82,57 45,41

АО «Утилизация Мусора»

С 1 июля 2018 года АО «Утилизация мусора» меняет тарифы на вывоз, обработку и захоронение твердых коммунальных отходов для населения, проживающего на территории Гусевского городского округа.Изменения происходят в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области № 218 от 14.05.2018 года «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Калининградской области и признании утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 4 мая 2018 года № 203», Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области № 105-01/17 от 11.12.2017 года на обработку и захоронение твердых коммунальных отходов и Приказа № 33-осн от 14.12.2017 года.Тарифы по вывозу твердых коммунальных отходов для населения, проживающего в многоквартирных домах, будет составлятьТарифы по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов для населения, проживающего в многоквартирных домах, будет составлять:Тарифы по вывозу, обработке и захоронению твердых коммунальных отходов для населения, проживающего в индивидуально-жилых домах, будут составлять: