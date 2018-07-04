Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / С 1 июля «Утилизация мусора» меняет тарифы на вывоз, обработку и захоронение коммунальных отходов
Информационный сайт города Гусева

С 1 июля «Утилизация мусора» меняет тарифы на вывоз, обработку и захоронение коммунальных отходов

4 июля 2018, 17:13
С 1 июля «Утилизация мусора» меняет тарифы на вывоз, обработку и захоронение коммунальных отходов
С 1 июля 2018 года АО «Утилизация мусора» меняет тарифы на вывоз, обработку и захоронение твердых коммунальных отходов для населения, проживающего на территории Гусевского городского округа.

Изменения происходят в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области № 218 от 14.05.2018 года «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Калининградской области и признании утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 4 мая 2018 года № 203», Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области № 105-01/17 от 11.12.2017 года на обработку и захоронение твердых коммунальных отходов и Приказа № 33-осн от 14.12.2017 года.

Тарифы по вывозу твердых коммунальных отходов для населения, проживающего в многоквартирных домах, будет составлять 2,06 руб. с 1 квадратного метра.

Тарифы по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов для населения, проживающего в многоквартирных домах, будет составлять:

УслугиРуб. на 1 жителя
Услуга по обработке твердых коммунальных отходов14,56
Услуга по захоронению твердых коммунальных отходов8,37

Тарифы по вывозу, обработке и захоронению твердых коммунальных отходов для населения, проживающего в индивидуально-жилых домах, будут составлять:

УслугиИЖД в городской черте
(руб. на 1 жителя)		ИЖД в сельской местности
(руб. на 1 жителя)
Услуга по вывозу твердых коммунальных отходов53,1729,24
Услуга по обработке твердых коммунальных отходов18,6710,27
Услуга по захоронению твердых коммунальных отходов10,735,90
Итого стоимость услуги по вывозу, обработке и захоронению твердых коммунальных отходов в месяц82,5745,41

Просим Вас обратить внимание, что с 1 июля 2018 года вводятся дополнительные услуги: обработка и захоронение твердых коммунальных отходов!

АО «Утилизация Мусора»
тарифы утилизация мусора
453 просмотра   |   13 комментариев
1
Другие новости по теме
Минсельхоз рассказал где можно приобрести плодоовощную продукцию и мясо по отпускным ценам
Минсельхоз рассказал где можно приобрести плодоовощную продукцию и мясо по отпускным ценам
В Гусеве повысилась плата за проезд в общественном транспорте
В Гусеве повысилась плата за проезд в общественном транспорте
Директор МУП «Утилизация мусора»: Когда выйдем на полную мощность, сможем обслуживать семь районов области
Директор МУП «Утилизация мусора»: Когда выйдем на полную мощность, сможем обслуживать семь районов области
C 1 января 2011 года установлены минимальные цены на алкогольную продукцию
C 1 января 2011 года установлены минимальные цены на алкогольную продукцию
да уж
# 1да уж
когда уже ненасытный Кретов подавится такими тарифами.............................
Вчера, 18:17   ЦитироватьОтветить3
Д.Д.Л.
# 2Д.Д.Л.
Цитата: да уж
когда уже ненасытный Кретов подавится такими тарифами.............................

Не согласен. Не такая уж непоемная сумма! Цены растут. Я понимаю,Зарплаты нет, пенсии маленькие. Но если не убирать мусор,наступит коллапс.
Вчера, 18:49   ЦитироватьОтветить0
Распопов Д.
# 3Распопов Д.
заплатите мои "Гусевские Нищеброды", а после сентября будете еще больше платить. Нам с Юрой коле нужно бабла собрать на возвращение в помощники президента)))
Вчера, 19:19   ЦитироватьОтветить2
не так
# 4не так
Д.Д.Л.,
да он и так тарифы свои поднимал неоднократно.................... для предпринимателей выгоднее возить мусор в Советск а не к нему............. вот и думай............... сел князек муксорный
Вчера, 20:26   ЦитироватьОтветить2
это я
# 5это я
Распопов Д.,
че стыдно под своим ником писать.............так ты решил Распопова подставить............
Вчера, 20:32   ЦитироватьОтветить1
Гость гость
# 6Гость гость
при грамотном управлении мусороперерабатывающим предприятием - оно может приносить очень неплохую прибыль, а учитывая то, что наш завод не частная контора - прибыли могло бы вполне хватать на содержание самого завода.
Вчера, 20:58   ЦитироватьОтветить6
Шевельнул
# 7Шевельнул
Цитата: это я
Распопов Д.,
че стыдно под своим ником писать.............так ты решил Распопова подставить............

Каюков под ником Распопов пишит.
Вчера, 22:10   ЦитироватьОтветить0
Каюков
# 8Каюков
Цитата: Шевельнул
Цитата: это я
Распопов Д.,
че стыдно под своим ником писать.............так ты решил Распопова подставить............

Каюков под ником Распопов пишит.

Это не я. Гнездилов строчит.
Вчера, 22:13   ЦитироватьОтветить0
Гость Андрей
# 9Гость Андрей
Каюков,
Дебилы, заткнитесь!!
Вчера, 22:33   ЦитироватьОтветить0
ух он какой
# 10ух он какой
Гость гость,
уже частная контора............................. продали.................... А на заводе НИЧЕГО из вторсырья не продается.......... весь завод завален им.......... Кретов и живет только за счет тарифов.............. Но он видимо ОЧЕНЬ ЦЕННЫЙ КАДР для главы администрации.
Вчера, 22:34   ЦитироватьОтветить1
Александр.
# 11Александр.
Начали Диму Распопова пиарить, антипиар тоже политический ход. Чувствуется ЕР к выборам готовится. Админ лучше все или зарегистрируются или под никами пишут. Я Каюков знаю, он гавнистый но на такие вещи писать не станет. Не нужно что бы кто-то пользовался именем других людей. Админ эти пиарщики вводят в заблуждение читателей.
Вчера, 22:42   ЦитироватьОтветить0
Гость Леха
# 12Гость Леха
Александр.,
а зачем его пиарить то???????????? он достаточно уважаемый человек................
Вчера, 22:57   ЦитироватьОтветить0
Прохожая
# 13Прохожая
Как же дорого жить.
Скоро за воздух платить будем.
Сегодня, 01:53   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»