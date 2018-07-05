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Гусевцы поздравили город Волковыск с Днём независимости

5 июля 2018, 13:40
Гусевцы поздравили город Волковыск с Днём независимости
В День независимости Республики Беларусь Гусевская делегация во главе с Андреем Гнездиловым посетила город Волковыск.

На праздновании были подняты флаги городов-партнеров, в том числе и города Гусева.

Во время праздничного концерта в местном ДК Андрей Гнездилов вручил заведующему сектором спорта и туризма Волковысского райисполкома Ивану Захаренко мяч, как символ проходящего в России Чемпионата мира по футболу и попросил, чтобы его передали местной футбольный команде.

День Незави́симости Респу́блики Белару́сь — главный праздник белорусской государственности, отмечается ежегодно 3 июля. Решение о праздновании Дня независимости 3 июля, в день освобождения столицы Беларуси от немецких захватчиков, было принято в ходе республиканского референдума в 1996 году. Он объявлен в 1996 году Декретом Президента Республики Беларусь от 11 декабря 1996 г. № 1 «Об установлении государственного праздника — Дня Независимости Республики Беларусь». Таким образом, Беларусь является единственной из бывших советских республик, чей день независимости не привязан к распаду СССР.
Белорусия
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