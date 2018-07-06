/ / / На базе социального центра появится комната психологической разгрузки с сенсорным оборудованием

6 июля 2018, 12:12

В современном обществе не принято употреблять слово «инвалид». О таких людях уже давно принято говорить — люди с ограниченными возможностями здоровья.Проблема инвалидов, их адаптации в обществе, взаимодействия и отношения этого общества к ним, является сегодня актуальной и очень серьезной. Притом что люди с ограниченными возможностями здоровья, более чувствительны и больше подвержены эмоциональной нагрузке.И если на уровне государственной политики ведется работа по адаптации инвалидов в рамках всевозможных программ, реализуются проекты по созданию комфортной среды для лиц с ограниченными возможностями, то не стоит забывать о нас, людях, которые окружают их. Мы должны понимать, что люди с ограниченными возможностями здоровья хотят приносить пользу и благо для своего народа.В Гусевском городском округе большую работу с этой категорией граждан проводит Комплексный центр социального обслуживания населения. Вот и в этот раз Центр выступил с инициативой создания на базе социально-реабилитационного отделения для людей с ограниченными возможностями здоровья комнаты психологической разгрузки с сенсорным оборудованием., — говорит директор Центра Любовь Грушко, —В результате совместной плодотворной работы «родился» проект «Особая комната для особых людей». Наличие в социально-реабилитационном отделении комнаты с сенсорным оборудованием является необходимым инновационным инструментом для реализации комплексного подхода в реабилитации как детей, так и взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья.И вот 1 июля этого года объявлены результаты конкурса государственной грантовой поддержки некоммерческих организаций Фонда президентских грантов., — продолжает директор Центра, —Теперь с первого сентября и на протяжении четырнадцати месяцев в сенсорной комнате на базе социально-реабилитационного отделения Центра будут проводится индивидуальные и групповые занятия разработанным в рамках проекта программа с учетом возрастных и индивидуальных особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья., — говорит Любовь Грушко.