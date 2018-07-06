/ / / На базе социального центра появится комната психологической разгрузки с сенсорным оборудованием

Проблема инвалидов, их адаптации в обществе, взаимодействия и отношения этого общества к ним, является сегодня актуальной и очень серьезной. Притом что люди с ограниченными возможностями здоровья, более чувствительны и больше подвержены эмоциональной нагрузке.
И если на уровне государственной политики ведется работа по адаптации инвалидов в рамках всевозможных программ, реализуются проекты по созданию комфортной среды для лиц с ограниченными возможностями, то не стоит забывать о нас, людях, которые окружают их. Мы должны понимать, что люди с ограниченными возможностями здоровья хотят приносить пользу и благо для своего народа.
В Гусевском городском округе большую работу с этой категорией граждан проводит Комплексный центр социального обслуживания населения. Вот и в этот раз Центр выступил с инициативой создания на базе социально-реабилитационного отделения для людей с ограниченными возможностями здоровья комнаты психологической разгрузки с сенсорным оборудованием.
«Возможность приобретения оборудования „сенсорной комнаты“ появилась, благодаря государственной грантовой поддержке некоммерческих организаций Фонда президентских грантов, — говорит директор Центра Любовь Грушко, — Согласно условиям конкурса грантополучателем могла быть только некоммерческая организация. Поэтому мы предложили помочь подать документы Гусевскому районному отделению Калининградской областной организации Общероссийской общественной организации „Всероссийское общество инвалидов“».
В результате совместной плодотворной работы «родился» проект «Особая комната для особых людей». Наличие в социально-реабилитационном отделении комнаты с сенсорным оборудованием является необходимым инновационным инструментом для реализации комплексного подхода в реабилитации как детей, так и взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья.
И вот 1 июля этого года объявлены результаты конкурса государственной грантовой поддержки некоммерческих организаций Фонда президентских грантов.
«Наш совместный проект одержал победу в направлении „социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан“, — продолжает директор Центра, — Общая сумма гранта более трехсот тысяч рублей».
Теперь с первого сентября и на протяжении четырнадцати месяцев в сенсорной комнате на базе социально-реабилитационного отделения Центра будут проводится индивидуальные и групповые занятия разработанным в рамках проекта программа с учетом возрастных и индивидуальных особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья.
«Несмотря на краткосрочность проекта, занятия будут проводится и после его завершения», — говорит Любовь Грушко.
Сергей Каюков «За доблестный труд»