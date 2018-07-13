/ / / Волонтер — это звучит гордо: в Гусеве более 25 человек входят в состав «Волонтеров Победы»

На самом деле первое юридическое определение добровольца (волонтера) было дано Законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», который подписал Борис Ельцин еще в августе 1995 года.
В настоящее время российских волонтеров объединяют такие крупные организации, как Ассоциация волонтерских центров (с 2014 года — на постоянной основе работают более 200 тысяч волонтеров), «Волонтеры Победы» (с 2015 года — 159 тысяч), «Волонтеры-медики» (с 2013 года — 12,5 тысяч), Союз волонтерских организаций и движений (с 2009 года — более 7 тысяч.), а на информационной платформе «Добровольцы России» зарегистрированы более полутора тысяч организаций и более тридцати тысячи волонтеров.
«Делать добро — это не просто слова, это дела, и многому надо учиться, — говорит специалист по работе с молодежью городского Дома культуры, студентка третьего курса Гусевского агропромышленного колледжа, председатель Молодежной администрации Гусевского городского округа Александра Гаврилова, — Мы учимся проводить мероприятия, правильно их планировать. Вообще я добровольческом движении с 2016 года. Мне повезло быть участницей форумов „Доброволец России“ и „Большой фестиваль добровольцев“».
В этом году две студентки из Гусева — Александра Гаврилова и Яна Горн, стали участниками движения «Волонтеры Победы», которое было сформировано к 70-летию Победы, и сегодня уже насчитывает более 150 тысяч человек.
«Может показаться, что работа „Волонтеров Победы“ — это только помощь в организации мероприятий празднования Дня Великой Победы и подготовка к ним. Но на самом деле мы делаем большую работу в течение всего года, — говорит Александра Гаврилова, — Члены нашей организации в своё личное время встречаются с ветеранами, приводят в порядок памятники и мемориалы, проводят „Часы мужества“ в школах, но самое главное мы — связующее звено между ветеранами войны, очевидцами этого ужаса, и будущего — светлого и мирного! Ведь нам ветераны доверяют свои эмоции, переживания и самое главное — воспоминания, а уже наша задача сохранить это и передать следующим поколениям. Чтобы память о тех, трагических для нашей страны днях была жива, чтобы мы и наши потомки не забывали какой ценой досталось нам мирное небо над головой. Я горжусь, что во время шествия „Бессмертного полка“ в Москве мне повезло пронести портрет своего дедушки Владимира Григорьевича Кваши в рядах Волонтеров Победы».
На сегодняшний день в Гусеве более 25 человек входят в состав «Волонтеров Победы». Это команда заинтересованных, активных юношей и девушек, стремящихся быть полезными и нужными.
«Я являюсь волонтером на многих патриотических мероприятиях и акциях. Так, в этом году я стала победителем Всероссийского конкурса „Послы Победы“. Вместе с волонтерами из всех регионов нашей необъятной Родины, 9 Мая в городе Санкт-Петербурге мы были соорганизаторами Парада Победы и народного шествия „Бессмертный полк“ — говорит студентка Гусевского агропромышленного колледжа, член Молодежной администрации округа Яна Горн, — Это был грандиозный опыт работы в команде единомышленников, сделавших свой выбор в пользу развития патриотического воспитания среди молодежи. Быть Волонтером Победы — огромная честь для меня. Это возможность лично сказать „спасибо“ тем, кто обеспечил нам спокойную жизнь и возможность учиться».
Завтра в России завершается Чемпионат Мира по футболу 2018. Волонтеры Победы и здесь не остались в стороне — практически все работали на площадках в городах, принимавших Чемпионат. В планах у активистов движения еще много проектов, о которых они рассказывают на официальном сайте: волонтерыпобеды.рф.
История продолжается, время бежит, и когда есть шанс стать звеном в цепи, объединяющей всю страну, его нельзя упускать! Стань одним из них, стань Волонтером Победы.
Сергей Каюков «За доблестный труд»