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Фурманово — Штанайчен — Цвайлинден

23 июля 2018, 15:28
Во времена пруссов около нынешнего посёлка Фурманово находилось укрепление с гарнизоном. Оно было известно в как «Шведские окопы» и в итоге, было уничтожено тевтонским орденом.

После поселок Фурманово упоминается как фольварк Штанайчен в 1687 году. В 1785 году часть угодий под Штанайченном была превращена в королевский домен. По всей видимости идея крупных агрохозяйств приходила в голову не только большевикам.



В Пруссии было нормально, когда часть земель была в собственности государства, а часть принадлежала или арендовалась крупными частными помещиками-юнкерами и небольшими фермерскими хозяйствами. То есть крупные хозяйства соседствовали с небольшими, и всё это в совокупности с великолепной мелиорацией приносило блестящий результат.

В 1874 году фольварк Штанайчен перешел под волостное управление.


Гостиница Штанайчена.

В Штанайчене, как и в большинстве подобных поселений, была гостиница, школа, почта и свой староста. Также здесь находилась фабрика по производству плеток и других элементов упряжи.

Нынешний поселок Фурманово был знаменит тем, что здесь жил арендатор королевского домена Давид Нидерштетер. Его ещё называли самым честным человеком в мире. После его смерти появилась пословица, что честность похоронена где-то в Штанайчене и её надо срочно выкопать.

Известен Штанайчен и тем, что здесь родился Юлиус Липперт — известный немецкий востоковед, изучавший арабские страны северной Африки. За свои труды в этой области он удостоился звания почетного члена академии наук во Франции.

В 1939 году поселок стал называться Цвайлинден (две липы). На тот момент в нём проживало 669 человек.

Владимир Летягин
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Гость Анатолий
# 1Гость Анатолий
Очень много ошибок и искажений!
Вчера, 22:47   ЦитироватьОтветить0

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