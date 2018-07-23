23 июля 2018, 15:28

Владимир Летягин

Во времена пруссов около нынешнего посёлка Фурманово находилось укрепление с гарнизоном. Оно было известно в как «Шведские окопы» и в итоге, было уничтожено тевтонским орденом.После поселок Фурманово упоминается как фольварк Штанайчен в 1687 году. В 1785 году часть угодий под Штанайченном была превращена в королевский домен. По всей видимости идея крупных агрохозяйств приходила в голову не только большевикам.В Пруссии было нормально, когда часть земель была в собственности государства, а часть принадлежала или арендовалась крупными частными помещиками-юнкерами и небольшими фермерскими хозяйствами. То есть крупные хозяйства соседствовали с небольшими, и всё это в совокупности с великолепной мелиорацией приносило блестящий результат.В 1874 году фольварк Штанайчен перешел под волостное управление.В Штанайчене, как и в большинстве подобных поселений, была гостиница, школа, почта и свой староста. Также здесь находилась фабрика по производству плеток и других элементов упряжи.Нынешний поселок Фурманово был знаменит тем, что здесь жил арендатор королевского домена Давид Нидерштетер. Его ещё называли самым честным человеком в мире. После его смерти появилась пословица, что честность похоронена где-то в Штанайчене и её надо срочно выкопать.Известен Штанайчен и тем, что здесь родился Юлиус Липперт — известный немецкий востоковед, изучавший арабские страны северной Африки. За свои труды в этой области он удостоился звания почетного члена академии наук во Франции.В 1939 году поселок стал называться Цвайлинден (две липы). На тот момент в нём проживало 669 человек.