/ / / Укротитель животных мирового уровня родом из Гумбиннена

После окончания Второй мировой войны Герд оказался с семьёй в Гамбурге. Там он в 15 лет сбежал из дома с бродячим цирком, где и начала развиваться его карьера. Долгое время он работал простым разнорабочим и ухаживал за животными. Постепенно он освоил навыки жокея, а затем и укротителя животных.
Макет цирка Барум.
В 1972 году Герд Симон-Барум занял пост директора цирка Барум. Также он неоднократно принимал непосредственное участие в съемках различных документальных и художественных фильмах с животными.
В 1975 году и 1998 году Герд Симон-Барум получил приз международного циркового фестиваля, свидетельствующий о высшем признание заслуг в мировом в цирковом искусстве.
Герд Симон-Барум дважды был женат. Первой женой была Инга Билевски, которая умерла в 1974 году. После он женился на английской актрисе Розалинде Симон-Барум. Герд Симон-Барум имеет двух детей Ребекку и Максимилиана.
Приставка Барум в фамилии укротителя появилась в результате покупки торговой марки «Барум». Так было было легче работать и было принято в цирковой среде.
Владимир Летягин