/ / / Укротитель животных мирового уровня родом из Гумбиннена

25 июля 2018, 13:42

Владимир Летягин

В 1931 году в городе Гумбиннене родился будущий укротитель животных мирового уровня и директор цирка — Герд Симон-Барум.После окончания Второй мировой войны Герд оказался с семьёй в Гамбурге. Там он в 15 лет сбежал из дома с бродячим цирком, где и начала развиваться его карьера. Долгое время он работал простым разнорабочим и ухаживал за животными. Постепенно он освоил навыки жокея, а затем и укротителя животных.В 1972 году Герд Симон-Барум занял пост директора цирка Барум. Также он неоднократно принимал непосредственное участие в съемках различных документальных и художественных фильмах с животными.В 1975 году и 1998 году Герд Симон-Барум получил приз международного циркового фестиваля, свидетельствующий о высшем признание заслуг в мировом в цирковом искусстве.Герд Симон-Барум дважды был женат. Первой женой была Инга Билевски, которая умерла в 1974 году. После он женился на английской актрисе Розалинде Симон-Барум. Герд Симон-Барум имеет двух детей Ребекку и Максимилиана.Приставка Барум в фамилии укротителя появилась в результате покупки торговой марки «Барум». Так было было легче работать и было принято в цирковой среде.