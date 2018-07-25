Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Укротитель животных мирового уровня родом из Гумбиннена
Информационный сайт города Гусева

Укротитель животных мирового уровня родом из Гумбиннена

25 июля 2018, 13:42

Герд Симон-Барум на цирковом представлении.
В 1931 году в городе Гумбиннене родился будущий укротитель животных мирового уровня и директор цирка — Герд Симон-Барум.

После окончания Второй мировой войны Герд оказался с семьёй в Гамбурге. Там он в 15 лет сбежал из дома с бродячим цирком, где и начала развиваться его карьера. Долгое время он работал простым разнорабочим и ухаживал за животными. Постепенно он освоил навыки жокея, а затем и укротителя животных.


Макет цирка Барум.

В 1972 году Герд Симон-Барум занял пост директора цирка Барум. Также он неоднократно принимал непосредственное участие в съемках различных документальных и художественных фильмах с животными.

В 1975 году и 1998 году Герд Симон-Барум получил приз международного циркового фестиваля, свидетельствующий о высшем признание заслуг в мировом в цирковом искусстве.

Герд Симон-Барум дважды был женат. Первой женой была Инга Билевски, которая умерла в 1974 году. После он женился на английской актрисе Розалинде Симон-Барум. Герд Симон-Барум имеет двух детей Ребекку и Максимилиана.

Приставка Барум в фамилии укротителя появилась в результате покупки торговой марки «Барум». Так было было легче работать и было принято в цирковой среде.

Владимир Летягин
Как было до нас
271 просмотр
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
Разбитый крест: мемориалы Первой мировой через три года после юбилея
Разбитый крест: мемориалы Первой мировой через три года после юбилея
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Расписание праздничных мероприятий с 1 по 11 мая
Расписание праздничных мероприятий с 1 по 11 мая
10-11 ноября пройдут мероприятия посвященные 94 годовщине окончания Первой мировой войны
10-11 ноября пройдут мероприятия посвященные 94 годовщине окончания Первой мировой войны

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»