Стройцентр
/ / / Артур Дегнер — живописец родом из Гумбиннена
Информационный сайт города Гусева

Артур Дегнер — живописец родом из Гумбиннена

29 июля 2018, 15:04
Артур Дегнер — живописец родом из Гумбиннена
Артур Дегнер «Пейзаж Ниды». Нида (или по-немецки Нидден) — небольшой городок на Куршской косе.
Кёнигсберг обычно ассоциируется с Иммануилом Кантом, но он далеко не единственная историческая личность, о котором интересно было бы рассказать.

В данной публикации пойдет речь о великолепном художнике из Пруссии Артуре Дегнере. Недавно исполнилось 130 лет со дня его рождения, и это дает лишний повод о нём вспомнить.

Родился Артур Дегнер 2 мая в 1888 году в Гумбиннене, и это пожалуй единственное, что связывает его с нашим городом. Семья вскоре после его рождения переехала в Тильзит. До этого род Дегнеров был тесно связан с Гумбинненом, они прибыли в этот город с обозами зальзбуржских переселенцев.

Артур Дегнер стал одним из проводников новых веяний в живописи не только в Кёнигсберге, но и во всей Германии. По мере изменений в жизни, менялась и его манера в живописи.

В 18 лет Артур поступил Кёнигсбергскую академию художеств, где он учился с 1906 по 1908 годы у Людвига Детмана и Отто Хайхерта.

После он продолжил свое обучение в Мюнхене и Берлине, где освоил в совершенстве приёмы импрессионизма и экспрессионизма. В это время он стал очень известен Берлине.

Во время Первой мировой войны его призвали на службу в армию, где он пробыл до 1920 года.

После возвращения Артур Дегнер возглавил класс пейзажа в академии художеств, и стал единственным графиком-экспрессионистом в Кенигсберге. Здесь он преподавал до 1925 года, после чего переехал Берлин, где тоже стал преподавать в местной академии художеств.

С 1931 по 1933 годы Артур Дегнер возглавлял союз берлинских художников, но с приходом к власти национал-социалистов, ситуация поменялась. Талантливый живописец не стал вписываться в новые реалии и попал в список дегенеративных художников.

В начале Второй мировой войны Артур работал преподавателем рисования в обыкновенной школе, а позднее ему и вовсе запретили любую преподавательскую деятельность, и он устроился на работу землекопом.

После Второй мировой войны жизнь Артура Дегнера начала налаживаться. Он стал профессором берлинской академии художеств, и был известен во всём мире. Его работы считались модными и были очень популярными.

Умер Артур Дегнер в 1972 году.

Владимир Летягин
Как было до нас Гумбиннен
260 просмотров
2
Другие новости по теме
Как развивался Гумбинненский футбол — победы и достижения
Как развивался Гумбинненский футбол — победы и достижения
Он похоронен у Кремлевской стены: коммунист из Гумбиннена Отто Струпат
Он похоронен у Кремлевской стены: коммунист из Гумбиннена Отто Струпат
В Гусеве с 2010 по 2013 годы жильё получили 7 медицинских работников
В Гусеве с 2010 по 2013 годы жильё получили 7 медицинских работников
Гусев посетил бывший главнокомандующий военно-морских сил ФРГ
Гусев посетил бывший главнокомандующий военно-морских сил ФРГ

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ремонт телевизоров