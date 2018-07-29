/ / / Артур Дегнер — живописец родом из Гумбиннена

29 июля 2018, 15:04

Владимир Летягин

Кёнигсберг обычно ассоциируется с Иммануилом Кантом, но он далеко не единственная историческая личность, о котором интересно было бы рассказать.В данной публикации пойдет речь о великолепном художнике из Пруссии Артуре Дегнере. Недавно исполнилось 130 лет со дня его рождения, и это дает лишний повод о нём вспомнить.Родился Артур Дегнер 2 мая в 1888 году в Гумбиннене, и это пожалуй единственное, что связывает его с нашим городом. Семья вскоре после его рождения переехала в Тильзит. До этого род Дегнеров был тесно связан с Гумбинненом, они прибыли в этот город с обозами зальзбуржских переселенцев.Артур Дегнер стал одним из проводников новых веяний в живописи не только в Кёнигсберге, но и во всей Германии. По мере изменений в жизни, менялась и его манера в живописи.В 18 лет Артур поступил Кёнигсбергскую академию художеств, где он учился с 1906 по 1908 годы у Людвига Детмана и Отто Хайхерта.После он продолжил свое обучение в Мюнхене и Берлине, где освоил в совершенстве приёмы импрессионизма и экспрессионизма. В это время он стал очень известен Берлине.Во время Первой мировой войны его призвали на службу в армию, где он пробыл до 1920 года.После возвращения Артур Дегнер возглавил класс пейзажа в академии художеств, и стал единственным графиком-экспрессионистом в Кенигсберге. Здесь он преподавал до 1925 года, после чего переехал Берлин, где тоже стал преподавать в местной академии художеств.С 1931 по 1933 годы Артур Дегнер возглавлял союз берлинских художников, но с приходом к власти национал-социалистов, ситуация поменялась. Талантливый живописец не стал вписываться в новые реалии и попал в список дегенеративных художников.В начале Второй мировой войны Артур работал преподавателем рисования в обыкновенной школе, а позднее ему и вовсе запретили любую преподавательскую деятельность, и он устроился на работу землекопом.После Второй мировой войны жизнь Артура Дегнера начала налаживаться. Он стал профессором берлинской академии художеств, и был известен во всём мире. Его работы считались модными и были очень популярными.Умер Артур Дегнер в 1972 году.