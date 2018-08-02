/ / / Фридрих-Вильгельм I — основатель Гумбиннена

2 августа 2018, 13:49

Владимир Летягин

Статус города Гумбиннен получил в январе 1724 года, но точная дата неизвестна. 25 мая 1724 года состоялось первое заседание городского совета, эта дата и стала считаться днём рождения города. Первым бургомистром города был Мёрлин.Фридрих-Вильгельм I хотел сделать Гумбиннен центром прусской Литвы, так как здесь проживало много выходцев из Литвы. Для этого была учреждена Литовская депутация — орган управления этой провинцией и прообраз будущего правительства Гумбинненского округа. Первым главой депутации был Матиас-Кристоф Фон Бредов. В этой должности он оставался до 1733 года.В 1835 году в честь столетия основания города жители Гумбиннена установили на городской площади перед зданием правительства бронзовый памятник королю Пруссии Фридриху-Вильгельму I.Король-солдат был очень популярным среди местных жителей, и памятник ему стал одним из символов Гумбиннена.Памятник был сделан великим немецким скульптором Христианом Даниэлем Раухом (1777–1857 годы жизни). Он также создал скульптуру Фридриха II в Берлине, скульптуру Канта в Кёнигсберге и многие другие значимые памятники в Германии.В 1947 году памятник ещё стоял в городе огороженный досками, а часть постамента долго валялась возле военкомата.Фридрих-Вильгельм I известен не только тем, что обустроил Восточную пруссию. В 1713 году он издал правовой акт, предоставляющий равные права всем сословиям. Построил множество школ и установил всеобщее образование. Организовал королевские домены, которые давали доход казне в несколько миллионов таллеров ежегодно. Значительно сократил расходы на королевский двор.Фридрих-Вильгельм I дружил с Петром I и был его союзником в Великой северной войне 1700–1721 годах. Именно Фридрих-Вильгельм I подарил Петру I знаменитую янтарную комнату. Это был ответный подарок. Незадолго до этого Петр I подарил Фридриху-Вильгельму I высоких русских мужчин, ростом более 188 см, для его гвардии. Король обожал свою гвардию и готов был платить большие деньги, чтобы укомплектовать её высокими статными солдатами.Фридрих-Вильгельм I на долго заложил основы будущего Пруссии. Можно сказать, что Фридрих II лишь грамотно использовал то, что создал его отец.