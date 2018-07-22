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Перечень мест, где запрещена продажа алкогольной продукции

22 июля 2018, 15:45
Перечень мест, где запрещена продажа алкогольной продукции
Городская администрация опубликовала перечень мест, где запрещено продавать алкогольную продукцию.

Продажа алкогольной продукции не допускается в местах массового скопления граждан и в местах нахождения источников повышенной опасности, а также в рамках границ некоторых организаций и объектов.

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Организации и объекты, на прилегающих территориях к которым запрещена розничная продажа алкогольной продукции:

  1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» (г. Гусев, ул. Железнодорожная, 17);
  2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» (г. Гусев, ул. З. Космодемьянской, 10);
  3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» (г. Гусев, ул. Горького, 6);
  4. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 Центр развития ребёнка» (г. Гусев, ул. Сапёрная, 10);
  5. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» (г. Гусев, ул. Ульяновых, 18а);
  6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» (п. Поддубы, ул. Почтовая, 28);
  7. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22» (п. Калининское, пер. Свердлова, 2);
  8. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26» (г. Гусев, ул. Молодёжная, 1а);
  9. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции для детей дошкольного и младшего школьного возраста» (г. Гусев, ул. Ломоносова, 27);
  10. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза С. И. Гусева» (г. Гусев, ул. Красноармейская, 10);
  11. Филиал МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» «Средняя общеобразовательная школа в п. Маяковское» (п. Маяковское, ул. Школьная, 11);
  12. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» (г. Гусев, ул. Советская, 25);
  13. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» (г. Гусев, пер. Павлова, 4);
  14. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа в п. Михайлово» (п. Михайлово, ул. Центральная, 39);
  15. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Калининская средняя общеобразовательная школа» (п. Калининское, ул. Центральная, 17);
  16. Филиал ГБОУ КО кадетской школы-интернат «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» (г. Гусев, ул. Ульяновых, 14);
  17. Филиал ГБОУ КО кадетской школы-интернат «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» (г. Гусев, ул. Малахова, 1);
  18. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Росток» (г. Гусев, ул. З. Космодемьянской, 21);
  19. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» (г. Гусев, ул. З. Космодемьянской, 27);
  20. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Гусевская ДШИ» (г. Гусев, ул. Ульяновых, 1);
  21. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа г. Гусева» (г. Гусев, ул. Красноармейская, 1);
  22. Государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация «Гусевский политехнический техникум» (ул. Ульяновых, 2);
  23. Общежитие государственного бюджетного учреждения Калининградской области профессиональной образовательной организации «Гусевский политехнический техникум» (пр. Ленина, 31);
  24. Государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация «Гусевский агропромышленный колледж» (ул. Тимирязева, 3);
  25. Государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация «Гусевский агропромышленный колледж» (ул. Советская, 8);
  26. Общежитие государственного бюджетного учреждения Калининградской области профессиональной образовательной организации «Гусевский агропромышленный колледж» (ул. Советская, 10);
  27. Общежитие государственного бюджетного учреждения Калининградской области профессиональной образовательной организации «Гусевский агропромышленный колледж» (ул. З. Космодемьянской, 31);
  28. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Гусевская центральная районная больница» (г. Гусев, ул. Московская, 56);
  29. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Гусевская центральная районная больница» — Стоматологическая поликлиника (г. Гусев, ул. Московская, 54);
  30. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Гусевская центральная районная больница» — Детская поликлиника (г. Гусев, ул. Московская, 54);
  31. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Гусевская центральная районная больница» — Женская консультация (г. Гусев, ул. Московская, 64);
  32. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Специализированный Дом ребёнка Калининградской области № 2» (г. Гусев, ул. Школьная, 30);
  33. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Гусевская центральная районная больница» — Маяковский фельдшерско-акушерский пункт (п. Маяковское, ул. Маяковского, 38);
  34. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Гусевская центральная районная больница» — Лермонтовский фельдшерско-акушерский пункт (п. Поддубы, ул. Центральная, 17);
  35. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Гусевская центральная районная больница» — Покровский фельдшерско-акушерский пункт (п. Михайлово, ул. Центральная, 41а);
  36. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Гусевская центральная районная больница» — Ольховатский фельдшерско-акушерский пункт (п. Ольховатка, ул. Центральная, 48);
  37. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Гусевская центральная районная больница» — Брянский фельдшерско-акушерский пункт (п. Первомайское, ул. Центральная, 27);
  38. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Гусевская центральная районная больница» — Междуреченский фельдшерско-акушерский пункт (п. Междуречье, ул. Центральная, 34);
  39. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Гусевская центральная районная больница» — Красногорский фельдшерско-акушерский пункт (п. Красногорское, ул. Гусева, 2);
  40. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Гусевская центральная районная больница» — Калининский фельдшерско-акушерский пункт (п. Калининское, ул. Центральная, 15);
  41. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Гусевская центральная районная больница» — Кубановский фельдшерско-акушерский пункт (п. Кубановка, ул. Центральная, 19а);
  42. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Гусевская центральная районная больница» — Майский фельдшерско-акушерский пункт (п. Майское, ул. Попова, 46);
  43. Войсковая часть (г. Гусев, ул. Советская, 21 — военный городок № 4);
  44. Войсковая часть (г. Гусев, ул. Смирнова, 13);
  45. Войсковая часть (г. Гусев, ул. Багратиона, 8 — военный городок № 1а);
  46. Войсковая часть (г. Гусев, ул. З. Космодемьянской, 16);
  47. Автовокзал — кассово-диспетчерский пункт (г. Гусев, ул. Победы, 35);
  48. Железнодорожный вокзал, железнодорожная платформа (г. Гусев, ул. Вокзальная, 1);
  49. Гусевский рынок (г. Гусев, ул. Победы, 35 — два входа);
  50. Гусевское муниципальное культурно-спортивное учреждение «Стадион» (г. Гусев, ул. Красноармейская, 11а);
  51. Государственное автономное учреждение Калининградской области образовательная организация дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа Министерства образования» (г. Гусев, ул. З. Космодемьянской, 1);
  52. Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Гусева им. Е. М. Попова» (г. Гусев, ул. Школьная, 1);
  53. Спортивный зал муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза С. И. Гусева» (г. Гусев, ул. Малахова, 2);
  54. Территория Аллеи Славы (г. Гусев, пр. Ленина);
  55. Площадка от дома культуры до сквера (п. Калининское, ул. Центральная, 17);
  56. Спортплощадка у дома культуры (п. Кубановка, ул. Центральная, 6);
  57. Площадка у дома культуры (п. Майское, ул. Попова, 44);
  58. Площадка у магазина (п. Красногорское, ул. Садовая, 34);
  59. Площадка у дома культуры (п. Маяковское, ул. Маяковского, 5);
  60. Площадка у дома культуры (п. Михайлово, ул. Центральная, 41);
  61. Муниципальное автономное учреждение культуры «Гусевский историко-краеведческий музей им. А. М. Иванова» (г. Гусев, ул. Московская, 36);
  62. Территория памятника «Штыковая атака» (г. Гусев, ул. З. Космодемьянской).
алкоголь
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