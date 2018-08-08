/ / / Фриц-Густов Фон Браман — королевский врач

8 августа 2018, 16:48

Владимир Летягин

Фриц-Густов Фон Браман родился в 1854 году в Вильгельмсберге, сейчас это посёлок Солнечное в Озерском районе.После окончания Гумбинненской Фридрихшуле в 1871 году Фон Браман поступил на медицинский факультет Кёнигсбергского университета, который успешно закончил.После обучения Фон Браман устроился на работу в городскую больницу Кёнигсберга. В 1884 году по приглашению императора Вильгельма I он начал работать в королевской клинике Шарите, известной ещё по фильму «17 мгновений весны».Известность в Европе Фон Браман приобрёл, когда в 1887 году спас жизнь кронпринцу Германии Фридриху III, проведя ему трахеостомию. После этого его начали приглашать во многие высокопоставленные семьи Европы для проведения сложных операций.Он удостоен наград многих государств и является автором ряда трудов о практической хирургии головного мозга. Он также был удостоен звания профессора Кёнигсбергского университета и других университетов Германии.Умер Фриц-Густов Фон Браман в 1913 году в городе Галле.