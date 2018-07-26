/ / / Ребята из Гусева приняли участие в православном палаточном слёте «Роминта 2018 – Освобождение Нарнии»

26 июля 2018, 17:43

«Черняховская епархия»

Матушка Екатерина Бирюкова

Завершил работу православный палаточный скаутский слет «Роминта 2018 — Освобождение Нарнии», проходивший с 15 по 21 июля в лесах Нестеровского района.В слете приняли участие ребята из городов: Гусев — отряд «Миротворцы» при храме Успения Божией Матери, Черняховск — отряд «БАРС» при кафедральном соборе архангела Михаила, Калининград — отряды имени апостола Андрея Первозванного при храме апостола Андрея Первозванного и имени благоверного князя Александра Невского при православной гимназии, Балтийск — отряд «Альбатрос» МАОУ ДО «Дом детского творчества», и, конечно же, из города Нестерова и района — отряд «Муравьи» КРДООЮРС «Ятвягия» при храме Святого Духа и МАОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Нестерова (они же и организаторы слета).В этом году слет получился удивительно насыщенным и цельным по тематической направленности. Наша жизнь началась с молебна о начале всякого дела и закончилась благодарственным молебном.Каждый отряд — это жители сказочной Нарнии — горные и лесные гномы, лесные духи, грифоны и парящие орлы. В первый же день на общем сборе всех жителей страны интриган Мираз под видом министра обороны объявил, что Нарния в опасности: «Для её защиты нам нужны настоящие богатыри. Объявляется обучение и соревнование разведчиков. Каждый отряд имеет свой флаг, который надо установить в особом охраняемом месте. Отряд должен захватить флаг соперника путем тайной вылазки. Недопустимы драки, военные столкновения. Вылазки могут осуществляться и днем, и ночью…»Три дня юные разведчики учились на активитетах и мастер-классах, соперничали в своих разведческих навыках. Ребята осваивали верховую езду, хождение по ориентирам, прохождение веревочной трассы, плетение фенечек, делали кораблики из сосновой коры. Специальность «краеведение» плавно переплелась со скаутским законом «разведчик — друг природы», и стала активитетом по экологии. Тематической направленностью бесед, игр-тренингов и костров были «искушение», «добродетель» и «исцели землю любовью».Все бы хорошо. Однако любое соперничество чревато раздорами. Что и произошло. Этими раздорами воспользовался узурпатор Мираз и однажды утром Нарния проснулась под чужим флагом! Оказалось, что вокруг всегда есть «силы», провоцирующие нас на раздоры, чтобы воспользовавшись ситуацией «разделять и властвовать». Но Нарния не сдалась под власть узурпатора. Несмотря на то, что первые три дня страсти были накалены, соперничество не давало покоя всем жителям страны, утром четвертого дня отряд победителей-грифонов совершил удивительную миротворческую акцию. Просто вернул флаги со словами «хватит воевать, мы мирные жители!» Именно поэтому власть короля Мираза оказалась недолгой.Четвертый день ознаменовался большой разведкой в поисках посланника от Льва Аслана и расшифровкой послания. А вечер был просто необыкновенный — Вечер Примирения. Сбор на танцевальной поляне, шоу на лошадях, хоровод, который спустился со свечами и корабликами к речке, чтобы разбудить душу воды, и Чаша Мира с пирогами на вечернем костре. Все жители Нарнии объединились для последнего боя с захватчиком.Бой состоялся на следующий день. Ставка Мираза была обнаружена и захвачена. Армия злодея пала и его флаг повержен. Потом состоялся праздник радости победы, веселая ярмарка. А завершился день и весь наш слет торжественно. Вечер памяти верных скаутскому движению прошел очень трогательно. Отец Георгий Бирюков отслужил благодарственный молебен. При факелах был зачитан список скаутов, посвятивших свою жизнь даже до смерти делу становления детей и молодежи, батюшка отслужил литию об усопших, на глаза наворачивались слезы. Вечерний костер был Костром Посвящения новых юных разведчиков и Костром Дружбы.Но… этим дело не закончилось. Злой туман раздоров не исчез вовсе, а ушел с нашей доброй поляны и затаился в дремучем лесу. Чтобы окончательно нейтрализовать его действие, группа разведчиков отправилась в ночной лес на розыски…Нарния — это удивительный добрый сказочный мир, где все коренные жители это представители мира природы. Творец этого мира чудесный Лев Аслан. Люди вносят в него добро или зло. На этом автор «Хроник Нарнии» Клайв Степлз Льюис завязал всю сущность человеческого отношения к окружающему нас миру, сотворенному Богом. Он показал, как человеческий грех разрушает, а праведность восстанавливает, бережет и украшает мир.Программа слета разработана и реализована старшими скаутами отряда «Муравьи» КРДООЮРС «Ятвягия». Подготовка места проведения слета произведена КРОО: Казачий хутор им. К. Ф. Крючкова. Обустройство и обработка поляны слета и обучение верховой езде осуществлялось на средства Гранта из областного бюджета в форме субсидии на государственную поддержку проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений (Агентство по делам молодежи КО).