/ / / Николай Алексеевич Епанчин — кто он такой, и почему память о нём увековечат в центре города

В одном из местных пабликов даже организовали опрос, где выдвигались и откровенно сказочные предположения о том, кто всё-таки будет увековечен в бронзе за памятником Владимира Ильича Ленина. К слову, в самом голосовании правильного ответа не было и большинством голосов победил Александр Македонский, а последнее место занял вариант ответа «памятник Жеке». В общем с юмором у нас народ 😁.
Этот памятник будет посвящен герою Гумбинненского сражения — Николаю Алексеевичу Епанчину, и информация об этом появилась довольно давно. Корпус под его командованием разгромил немецкие войска, что и предопределило победу русской армии в этом сражении.
Портрет Николая Алексеевича Епанчина.
Николай Алексеевич Епанчин является автором мемуаров «На службе трех императоров», где есть страницы о Гумбинненском сражении. Также он является автором многочисленных работ по истории русско-турецкой войны 1877–1878 годов, участником которой он был.
Изначально идею о том, чтобы сделать город Гусев центром освещения Первой мировой войны в России, предложил внук Николая Алексеевича Епанчина по материнской линии — Эдуард Александрович Фальц-Фейн. Эдуард Александрович является гражданином Лихтенштейна. Часть своей жизни он посвятил тому, что пытался вернуть ценности, вывезенные фашистами за пределы СССР.
Владимир Владимирович Путин и Эдуард Александрович Фальц-Фейн 11 октября 2001 года на церемонии открытия 1-го Конгресса соотечественников, проживающих за рубежом.
Биография Николая Алексеевича Епанчина
Герой Гумбинненского сражения — Николай Алексеевич Епанчин родился 17 января 1857 года. Образование он получил в классической гимназии в Санкт-Петербурге и в 1-м военном Павловском училище, из которого был выпущен в 1876 году прапорщиком в Лейб-гвардию Преображенского полка. В рядах полка Епанчин участвовал в русско-турецкой войне 1877–1878 годов и за отличия под Етрополем, Ташкисеном, Софией и Филиппополем был награждён орденами св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1878 год), св. Анны 4-й степени (1878 год) и румынским командорским крестом с мечами.
В 1882 году Епанчин окончил курс Николаевской академии Генерального штаба по первому разряду и был зачислен в Генеральный штаб. Последовательно он был старшим адъютантом штаба 37-й и 1-й гвардейской пехотных дивизий, затем состоял для поручений при штабе войск гвардии и Петербургского военного округа. 30 августа 1892 года он был произведён в полковники. За время нахождения при должности Епанчин был награждён орденами св. Анны 3-й степени (1884 год), св. Станислава 2-й степени (1887 год), св. Анны 2-й степени (1890), св. Владимира 4-й степени (1894). 16 июня 1895 года его назначили начальником штаба 1-й гвардейской пехотной дивизии, и на этом посту в 1896 году он получил орден св. Владимира 3-й степени.
6 декабря 1900 года Епанчин был произведён в генерал-майоры и назначен директором Пажеского корпуса, а 16 июня 1901 года — экстра-ординарным профессором Николаевской академии Генерального штаба, с оставлением в должности директора. В 1902 году Епанчин был зачислен в свиту Его Величества и награждён орденом св. Станислава 1-й степени, а затем (в 1906 год) был удостоен ордена св. Анны 1-й степени. 22 апреля 1907 года он получил чин генерал-лейтенанта и 6 июля того же года был назначен начальником 42-й пехотной дивизии. 6 декабря 1910 года Епанчин получил орден св. Владимира 2-й степени.
29 января 1913 года Епанчину было поручено возглавить 3-й армейский корпус, 14 апреля он был произведён в генералы от инфантерии.
С началом Первой мировой войны со своим корпусом Епанчин принимал участие в Гумбинненской операции. Именно войска его корпуса разгромили немецкие войска генерала Макензина, чем и предопределили победу русской армии в этом бою. В начале 1915 года он возглавлял Вержболовскую группировку русских войск и прикрывал правый фланг 10-й армии.
После неудачных боёв в январе и феврале 1915 года Епанчин бы снят с должности и зачислен в резерв, а в ноябре он и вовсе был уволен со службы. С июля 1916 года его вернули в строй, с января 1917 года он занимался формированием 5-й Финляндской стрелковой дивизии, однако в апреле снова был отчислен.
Накануне Октябрьской революции Епанчин был окончательно уволен в отставку и уехал в Крым. В 1920 году с остатками войск Врангеля он эвакуировался в Турцию, а оттуда перебрался Германию.
С 1923 года Епанчин проживал во Франции. Там он участвовал в деятельности Русского обще воинского союза (РОВС), руководил унтер-офицерским курсами РОВСа в Ницце.
Николай Алексеевич Епанчин умер 12 февраля 1941 года в Ницце.
PS: Плохо, что на фоне таких грандиозных проектов слабо обеспечена информационная поддержка. Нет ни альбомов, ни буклетов о Первой мировой войне в нашем крае. Что-то делалось к столетию начала Первой мировой войны, но этого явно недостаточно. Жители города мало знают, что и как здесь проходило.
Также воспользуюсь случаем и поделюсь хорошим клипом, который посвящен солдатам Первой мировой войны.
Владимир Летягин