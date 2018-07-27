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Информационный сайт города Гусева

Николай Алексеевич Епанчин — кто он такой, и почему память о нём увековечат в центре города

27 июля 2018, 23:42
Николай Алексеевич Епанчин — кто он такой, и почему память о нём увековечат в центре города
Не так давно городская администрация опубликовала техническое задание на разработку проектной документации по благоустройству площади в рамках проекта «Русская Победа спасла Париж». После чего некоторые жители города заинтересовались фигурой военачальника, скульптура которого будет расположена за памятником Владимира Ильича Ленина.

В одном из местных пабликов даже организовали опрос, где выдвигались и откровенно сказочные предположения о том, кто всё-таки будет увековечен в бронзе за памятником Владимира Ильича Ленина. К слову, в самом голосовании правильного ответа не было и большинством голосов победил Александр Македонский, а последнее место занял вариант ответа «памятник Жеке». В общем с юмором у нас народ 😁.

Этот памятник будет посвящен герою Гумбинненского сражения — Николаю Алексеевичу Епанчину, и информация об этом появилась довольно давно. Корпус под его командованием разгромил немецкие войска, что и предопределило победу русской армии в этом сражении.

Николай Алексеевич Епанчин — кто он такой, и почему память о нём увековечат в центре города
Портрет Николая Алексеевича Епанчина.

Николай Алексеевич Епанчин является автором мемуаров «На службе трех императоров», где есть страницы о Гумбинненском сражении. Также он является автором многочисленных работ по истории русско-турецкой войны 1877–1878 годов, участником которой он был.

Изначально идею о том, чтобы сделать город Гусев центром освещения Первой мировой войны в России, предложил внук Николая Алексеевича Епанчина по материнской линии — Эдуард Александрович Фальц-Фейн. Эдуард Александрович является гражданином Лихтенштейна. Часть своей жизни он посвятил тому, что пытался вернуть ценности, вывезенные фашистами за пределы СССР.


Владимир Владимирович Путин и Эдуард Александрович Фальц-Фейн 11 октября 2001 года на церемонии открытия 1-го Конгресса соотечественников, проживающих за рубежом.

Биография Николая Алексеевича Епанчина

Герой Гумбинненского сражения — Николай Алексеевич Епанчин родился 17 января 1857 года. Образование он получил в классической гимназии в Санкт-Петербурге и в 1-м военном Павловском училище, из которого был выпущен в 1876 году прапорщиком в Лейб-гвардию Преображенского полка. В рядах полка Епанчин участвовал в русско-турецкой войне 1877–1878 годов и за отличия под Етрополем, Ташкисеном, Софией и Филиппополем был награждён орденами св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1878 год), св. Анны 4-й степени (1878 год) и румынским командорским крестом с мечами.

В 1882 году Епанчин окончил курс Николаевской академии Генерального штаба по первому разряду и был зачислен в Генеральный штаб. Последовательно он был старшим адъютантом штаба 37-й и 1-й гвардейской пехотных дивизий, затем состоял для поручений при штабе войск гвардии и Петербургского военного округа. 30 августа 1892 года он был произведён в полковники. За время нахождения при должности Епанчин был награждён орденами св. Анны 3-й степени (1884 год), св. Станислава 2-й степени (1887 год), св. Анны 2-й степени (1890), св. Владимира 4-й степени (1894). 16 июня 1895 года его назначили начальником штаба 1-й гвардейской пехотной дивизии, и на этом посту в 1896 году он получил орден св. Владимира 3-й степени.

6 декабря 1900 года Епанчин был произведён в генерал-майоры и назначен директором Пажеского корпуса, а 16 июня 1901 года — экстра-ординарным профессором Николаевской академии Генерального штаба, с оставлением в должности директора. В 1902 году Епанчин был зачислен в свиту Его Величества и награждён орденом св. Станислава 1-й степени, а затем (в 1906 год) был удостоен ордена св. Анны 1-й степени. 22 апреля 1907 года он получил чин генерал-лейтенанта и 6 июля того же года был назначен начальником 42-й пехотной дивизии. 6 декабря 1910 года Епанчин получил орден св. Владимира 2-й степени.

29 января 1913 года Епанчину было поручено возглавить 3-й армейский корпус, 14 апреля он был произведён в генералы от инфантерии.

С началом Первой мировой войны со своим корпусом Епанчин принимал участие в Гумбинненской операции. Именно войска его корпуса разгромили немецкие войска генерала Макензина, чем и предопределили победу русской армии в этом бою. В начале 1915 года он возглавлял Вержболовскую группировку русских войск и прикрывал правый фланг 10-й армии.

После неудачных боёв в январе и феврале 1915 года Епанчин бы снят с должности и зачислен в резерв, а в ноябре он и вовсе был уволен со службы. С июля 1916 года его вернули в строй, с января 1917 года он занимался формированием 5-й Финляндской стрелковой дивизии, однако в апреле снова был отчислен.

Накануне Октябрьской революции Епанчин был окончательно уволен в отставку и уехал в Крым. В 1920 году с остатками войск Врангеля он эвакуировался в Турцию, а оттуда перебрался Германию.

С 1923 года Епанчин проживал во Франции. Там он участвовал в деятельности Русского обще воинского союза (РОВС), руководил унтер-офицерским курсами РОВСа в Ницце.

Николай Алексеевич Епанчин умер 12 февраля 1941 года в Ницце.

PS: Плохо, что на фоне таких грандиозных проектов слабо обеспечена информационная поддержка. Нет ни альбомов, ни буклетов о Первой мировой войне в нашем крае. Что-то делалось к столетию начала Первой мировой войны, но этого явно недостаточно. Жители города мало знают, что и как здесь проходило.

Также воспользуюсь случаем и поделюсь хорошим клипом, который посвящен солдатам Первой мировой войны.



Владимир Летягин
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Живу я тут давно
# 1Живу я тут давно
И что? Ленина перенесут на Советскую? а то абсурд будет.
Вчера, 23:46   ЦитироватьОтветить0
конь в пальто
# 2конь в пальто
Да жителям по барабану ваши перестановки!Заделайте ямы на площади. Возле Орбиты НЕЛЬЗЯ ПРОЙТИ.
Сегодня, 00:17   ЦитироватьОтветить0
Ну и ну
# 3Ну и ну
Политически не правильное решение. Если заявлена тема о спасении Парижа то и Епанчин должен смотреть в сторону этого Парижа или в крайнем случае его конь. А так он смотрит зачем то на север и по положению коня можно сказать что он намерен отступать в Россию. Да и с Лениным они явно вместе не были.
Сегодня, 01:19   ЦитироватьОтветить0

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