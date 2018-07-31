/ / / День памяти русских воинов, погибших в Первой мировой войне

Это был первый военный конфликт мирового масштаба, в который было вовлечено 38, из существующих в то время 59, независимых государств. Военные события охватывали не только Европу, где проходили основные сражения, но также Дальний и Ближний Восток, Африку, акватории Атлантического, Тихого, Северного Ледовитого и Индийского океанов.
В этой статье мы остановим свое внимание на боях под Гумбинненом и в целом на Восточной фронте. А также какую роль они сыграли в этой мировой бойне. Ещё в 1930 году Уинстон Черчилль писал, что очень не многие слышали о Гумбиннене, и едва ли кто-нибудь оценит ту удивительную роль, которую сыграли победы на этой земле. Подобная оценка этого государственного деятеля лишь доказывает тот факт, что бои под Гумбинненом имели огромное значение и во многом поспособствовали победе в целом.
Немного хроники
20 августа 1914 года 1-я армия генерала Павла Карловича фон Ренненкампфа под Гумбинненом была атакована немецкой армией. Немцы добились ограниченных успехов на нашем правом фланге, где нанесли поражение 28-й пехотной дивизии. На русском левом фланге 30-я дивизия генерала Колянковского отразила наступление целого вражеского корпуса. А в центре три дивизии под общим командованием генерала Епанчина не только отбили атаки противника, но и на некоторых участках опрокинули его. Под вечер немецкая армия отступила. Это сражение стало не только первой победой русского оружия в Первой мировой войне. Оно открыло дорогу русским солдатам в Восточную Пруссию. Немецкий блицкриг был сорван, а Германия была обречена на затяжную войну.
Операции в Пруссии, и прежде всего под Гумбинненом, действительно во многом поспособствовали спасению Франции, да и Британии пожалуй тоже. Переброска резервов немецкой армии в 1914 году с западного фронта на восток помогла остановить наступление на Париж. Также жертвы солдат и офицеров Восточного фронта помогли союзникам выиграть время для перестройки своей промышленности на военные рельсы.
Под Гумбиннененом 1-я армия потеряла 16-18 тысяч бойцов. На территории нашего края всё ещё находится огромное количество неизвестных могил жертв Первой мировой войны, и забывать об этом никак нельзя.
Известно, что Германия не рассчитывала на затяжную войну, их планы основывались на том, что им удастся быстро и по отдельности разгромить своих противников. Германское руководство не без оснований считало свою армию одной из сильнейших. В их распоряжении имелся хорошо обученный резерв и мощная артиллерия навесного огня, чего были лишены союзники по антанте. Они предполагали, что Российская империя не сможет быстро и эффективно провести мобилизацию, а Великобритания, не имевшая серьёзной сухопутной армии, не сможет помочь французам в полной мере. Но как мы уже знаем, планом германского командования не суждено было осуществиться. Россия очень оперативно провела мобилизацию и смогла организовать наступление.
Я далек от мысли того, что Российская империя полностью подчинила свою политику интересам союзников. У России всегда были свои мотивы, и затягивать эти события она не планировала. В планах руководства было заключение мирного и победоносного договора, для чего и требовалось активное наступление и ряд побед над врагом.
Кладбище русских и немецких солдат, погибших под Гумбинненом во время Первой мировой войны. Сейчас это современная улица Молодёжная в городе Гусеве. На месте массового захоронения располагаются жилые дома.
Гумбинненское сражение и музей памяти
Хочется также отметить, что в этом году фестиваль «Гумбинненское сражение» проводиться не будет. В пресс-службе правительства Калининградской области отметили, что есть фестиваль «Защитники Отечества» и они не хотят дублировать похожие мероприятия. К слову сказать, в прошлом это обстоятельство никак не мешало. В региональном правительстве также отметили, что проанализируют, насколько такая практика успешна и вполне вероятно, что больше фестиваль «Гумбинненское сражение» проводиться не будет. Таким образом, реконструкция Гумбиненского сражения вроде бы и будет проводиться, но только вот наш город, который хочет позиционировать себя как центр освещения Первой мировой войны в России, никакого отношения к этому иметь не будет.
Также, некоторое время назад активно освещалась информация о том, что в храме всех святых будет открыт музей, посвященный событиям Первой мировой войны. Но время прошло, и до сих пор, так ничего и не сделано. Больше на эту тему не говорят, и складывается впечатление, что идею о создании музея отложили в долгий ящик.
Экспозиция музея должна была быть очень интересный. Планировались разделы о причинах и итогах Первой мировой войны. В одной из экспозиций должно было рассказывается о Балтийском флоте и особенно о подвиге канонерской лодки «Сивуч». Планировался показ эпопеи в русской крепости «Осовец», которая известна знаменитой атакой мертвецов. Особое внимание планировалось уделить баям Гумбиннен-Гольдапского сражения. Также планировались экспозиции о сёстрах милосердия, о детях, о зверстве немецких войск и многое другое. Подобный музей Гусеву был бы очень полезен.
Напоминаем, что на 1 августа в нашем городе запланировано только одно мероприятие, посвящённое этой памятной дате — открытие в городском музее выставочного проекта «Память о забытой войне». Приходите вспомнить о события Первой мировой войны, и почтить память погибших воинов.
Владимир Летягин