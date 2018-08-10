/ / / Отто Келлер — один из основателей современной зоопсихологии

10 августа 2018, 16:26

Владимир Летягин

Отто Келлер родился в 1889 году в Инстербурге в семье местных пасторов, но его детство в основном связано с Гумбинненом, где после смерти родителей он проживал с 1892 по 1902 годы у дяди — местного пастора церкви Хейнрицы.К слову сказать, что другой его дядя был генералом русской армии и героем Первой мировой войны.С 1902 года Отто учился в Саксонии и закончил университет Фрайбурга, где занимался поведенческой психологии животных. После он работал в мюнхенском университете.С 1925 по 1945 годы Отто Келлер работал профессором Кёнигсбергского университета, и там же занимал должность директора зоологического института и музея.3 февраля 1937 года Отто Келлер стал основателем выпуска журнала «Этология». Этот журнал и по сей день является одним из ведущих научных изданий в области зоопсихологии.После 1945 года Отто Келлер вернулся во Фанбург в университет, который закончил.Отто Келлер является автором огромного количества работ по биологии и зоологии, которые и сейчас составляет одну из основ этих научных дисциплин.Умер Отто Келлер во Фрайбурге в 1974 году.