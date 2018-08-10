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Отто Келлер — один из основателей современной зоопсихологии

10 августа 2018, 16:26
Отто Келлер — один из основателей современной зоопсихологии
Фотография в виде иллюстрации
Отто Келлер родился в 1889 году в Инстербурге в семье местных пасторов, но его детство в основном связано с Гумбинненом, где после смерти родителей он проживал с 1892 по 1902 годы у дяди — местного пастора церкви Хейнрицы.

К слову сказать, что другой его дядя был генералом русской армии и героем Первой мировой войны.

С 1902 года Отто учился в Саксонии и закончил университет Фрайбурга, где занимался поведенческой психологии животных. После он работал в мюнхенском университете.

С 1925 по 1945 годы Отто Келлер работал профессором Кёнигсбергского университета, и там же занимал должность директора зоологического института и музея.

3 февраля 1937 года Отто Келлер стал основателем выпуска журнала «Этология». Этот журнал и по сей день является одним из ведущих научных изданий в области зоопсихологии.

После 1945 года Отто Келлер вернулся во Фанбург в университет, который закончил.

Отто Келлер является автором огромного количества работ по биологии и зоологии, которые и сейчас составляет одну из основ этих научных дисциплин.

Умер Отто Келлер во Фрайбурге в 1974 году.

Владимир Летягин
история
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