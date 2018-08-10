/ / / Отто Келлер — один из основателей современной зоопсихологии

К слову сказать, что другой его дядя был генералом русской армии и героем Первой мировой войны.
С 1902 года Отто учился в Саксонии и закончил университет Фрайбурга, где занимался поведенческой психологии животных. После он работал в мюнхенском университете.
С 1925 по 1945 годы Отто Келлер работал профессором Кёнигсбергского университета, и там же занимал должность директора зоологического института и музея.
3 февраля 1937 года Отто Келлер стал основателем выпуска журнала «Этология». Этот журнал и по сей день является одним из ведущих научных изданий в области зоопсихологии.
После 1945 года Отто Келлер вернулся во Фанбург в университет, который закончил.
Отто Келлер является автором огромного количества работ по биологии и зоологии, которые и сейчас составляет одну из основ этих научных дисциплин.
Умер Отто Келлер во Фрайбурге в 1974 году.
Владимир Летягин