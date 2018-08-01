Сегодня, 1 августа, отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов.
Калининградская область единственный регион нашей страны, на территории которого шли бои Первой мировой войны. Сражение при Гумбиннине (ныне — г. Гусев) стало ключевым во время Восточно-Прусской операции, завершилось победой русских войск и отходом германских частей.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в память о воинах, павших в боях за Родину в годы Первой мировой войны, в Храме Всех Святых города Гусева состоялась траурная панихида.
В храме всех святых прошла траурная панихида в память о погибших воинах в годы Первой мировой войны
1 августа 2018, 12:31
церковь храм Первая мировая война
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