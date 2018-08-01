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Информационный сайт города Гусева

В храме всех святых прошла траурная панихида в память о погибших воинах в годы Первой мировой войны

1 августа 2018, 12:31
В храме всех святых прошла траурная панихида в память о погибших воинах в годы Первой мировой войны
Сегодня, 1 августа, отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов.

Калининградская область единственный регион нашей страны, на территории которого шли бои Первой мировой войны. Сражение при Гумбиннине (ныне — г. Гусев) стало ключевым во время Восточно-Прусской операции, завершилось победой русских войск и отходом германских частей.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в память о воинах, павших в боях за Родину в годы Первой мировой войны, в Храме Всех Святых города Гусева состоялась траурная панихида.
церковь храм Первая мировая война
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Атеист
# 1Атеист
Бабкам делать нефиг, так они лбы разбивают.. Скоро вместо этого пахать будут ..Непенсионерки.. Гыыыыы))))
Сегодня, 13:01   ЦитироватьОтветить1

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