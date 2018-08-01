Сегодня, в День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов, врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев принял участие в возложении цветов к монументу «Памяти забытой войны, изменившей ход истории», который находится на территории инновационного кластера «Технополис GS». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
В церемонии возложения цветов к памятнику также приняли участие почетные гости города Гусева — участники первого заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, который уже стартовал на площадке «Технополис GS».
Участники заседания по развитию цифровой экономики возложили цветы к монументу памяти Первой мировой войны
1 августа 2018, 12:49Первая мировая война Технополис GS
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