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В городской библиотеке проходит выставка, посвящённая памяти погибших в Первой мировой войне

1 августа 2018, 15:08
В городской библиотеке проходит выставка, посвящённая памяти погибших в Первой мировой войне
1 августа исполнилось 104 года со дня начала Первой мировой войны. Это еще один повод вспомнить о забытых героях истории — участниках тех далеких сражений.

В этот день Центральная библиотека пригласила читателей на выставки — беседы «Первая мировая война в произведениях художественной литературы» и «Первая мировая война 1914-1918». На выставках представлены книги о причинах и начале Первой мировой войны, о героизме и самопожертвовании сестер милосердия и художественные произведения.

Первая мировая война — страшная трагедия многих народов. Но мы не должны забывать и обязаны уважать тех, кто честно и героически служил своей стране, исполнял свой долг, не роняя чести.

Выставка ко Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов, под названием «Первая мировая» действует в читальном зале Центральной детской библиотеки.

Сегодня, 1-го августа, библиотекарь Нина Михайловна Парфенова познакомила детей с историей первой мировой войны, ее предводителями, героями и оружием, которое использовалось в этой войне и с экспонатами выставки. Цель мероприятия — донести до молодого поколения историю своей страны.
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