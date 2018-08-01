В городской библиотеке проходит выставка, посвящённая памяти погибших в Первой мировой войне

1 августа 2018, 15:08

1 августа исполнилось 104 года со дня начала Первой мировой войны. Это еще один повод вспомнить о забытых героях истории — участниках тех далеких сражений.



В этот день Центральная библиотека пригласила читателей на выставки — беседы «Первая мировая война в произведениях художественной литературы» и «Первая мировая война 1914-1918». На выставках представлены книги о причинах и начале Первой мировой войны, о героизме и самопожертвовании сестер милосердия и художественные произведения.



Первая мировая война — страшная трагедия многих народов. Но мы не должны забывать и обязаны уважать тех, кто честно и героически служил своей стране, исполнял свой долг, не роняя чести.



Выставка ко Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов, под названием «Первая мировая» действует в читальном зале Центральной детской библиотеки.



Сегодня, 1-го августа, библиотекарь Нина Михайловна Парфенова познакомила детей с историей первой мировой войны, ее предводителями, героями и оружием, которое использовалось в этой войне и с экспонатами выставки. Цель мероприятия — донести до молодого поколения историю своей страны.

66 просмотров