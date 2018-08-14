/ / / Юрий Михаилович Сапожков — народный поэт Белоруссии, начинавший своё творчество в Гусеве

В городе Гусеве он проживал в 50-60 годах 20 века, работал слесарем на заводе «СТА».
Познания в поэтическом искусстве Юрий Михайлович черпал в Гусевском литературном объединении «Родник», о котором ранее уже писалось.
После окончания в 1967 году Белорусского Государственного Университета Юрий Михайлович стал известным журналистом в Минске, где работал в белорусском отделении ТАСС редактором многих ведущих журналистов в БССР и независимой Белоруссии.
Его произведения включены во все ведущие антологии поэзии XX века.
Умер Юрий Михайлович Сапожников в городе Минске в 2013 году.
Владимир Летягин