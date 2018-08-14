/ / / Юрий Михаилович Сапожков — народный поэт Белоруссии, начинавший своё творчество в Гусеве

14 августа 2018, 14:50

Владимир Летягин

Творчество Юрия Михайловича Сапожникова широко известно в Белоруссии. Его произведения изучается в школах братской республики. Там одних только эссе издано семь штук, а сколько издано сборников стихов и вовсе сказать сложно.В городе Гусеве он проживал в 50-60 годах 20 века, работал слесарем на заводе «СТА».Познания в поэтическом искусстве Юрий Михайлович черпал в Гусевском литературном объединении «Родник», о котором ранее уже писалось.После окончания в 1967 году Белорусского Государственного Университета Юрий Михайлович стал известным журналистом в Минске, где работал в белорусском отделении ТАСС редактором многих ведущих журналистов в БССР и независимой Белоруссии.Его произведения включены во все ведущие антологии поэзии XX века.Умер Юрий Михайлович Сапожников в городе Минске в 2013 году.