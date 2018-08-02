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Информационный сайт города Гусева

100-летию со дня рождения Сергея Ивановича Гусева посвящается

2 августа 2018, 15:18
100-летию со дня рождения Сергея Ивановича Гусева посвящается
Гусевский музей в преддверии 100-летия со дня рождения Сергея Ивановича Гусева (родился 28.08.1918), героя Советского Союза, в честь которого назван наш город, запускает цикл публикаций.

Сергею Ивановичу Гусеву было 26 лет, когда оборвалась его жизнь. Это случилось в конце войны, в памятном сорок пятом в Восточной Пруссии. Трудными фронтовыми дорогами прошёл он, пережил горечь отступления, испытал радость побед, дважды был ранен, трижды награждался орденами; тысячи дней на фронте , в постоянном соседстве со смертью.

Жизнь его была короткой. Но жизнь человека определяется не только количеством прожитых лет, но и теми делами, теми большими целями, ради которых стоит жить. О Сергее Ивановиче можно сказать: «Он сделал много, хотя прожил мало». Он отдал людям самое дорогое — жизнь.

Жизнь одного человека. О ней тоже стоит говорить, стоит писать, чтобы другие — те, кто родились позже — знали, за то она была отдана. И вот рассказ о ней. Это отдельные эпизоды, связанные с детством, юностью и возмужалостью С. И. Гусева, отрывки из военной биографии.

Продолжение следует…
С.И. Гусев история
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