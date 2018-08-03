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Информационный сайт города Гусева

100-летию со дня рождения Сергея Ивановича Гусева посвящается (часть 2)

3 августа 2018, 11:42
Городской музей продолжает рассказывать о Сергее Ивановиче Гусеве. Первая часть доступна по этой ссылке.

Детские годы Сергея Ивановича Гусева прошли в деревне Студёнки, расположенной близ города Липецка. Здесь он родился 28 августа 1918 года в семье рабочего липецких каменоломен. С Липецком связана вся довоенная жизнь будущего героя.

В нём рано проснулась любознательность к окружающему его миру, к тому, что он видел и слышал. Рассказы отца о заводских делах, о гражданской войне он слушал, как большой. Часто переспрашивал:

— А что такое вагранка? Пап, а нашу сковородку ты тоже делал на вагранке?..

Иван Кузьмич, густо смеялся глядя на сына, и повторял то, что уже не раз говорил.

Ему, как и другим рабочим, в то трудное время действительно приходилось собирать металлический лом на заводском дворе: не было сырья, топлива, завод стоял. Одна единственная вагранка переплавляла всевозможный хлам для отливки сковородок, чугунков… Но люди не унывали. Знали, что наступят лучшие времена, что будут и руда, и кокс, и задымят могучие домны, и гордое имя завода «Свободный сокол» станут произносить с уважением и любовью. Обо всём этом рассказывал Иван Кузьмич сыну, обещал сводить его на завод. Но случилось это намного позже. И увидел Сергей совсем не то, о чём рассказывал отец. Долго молчавшая домна разноголосо гудела, точно исполинский улей. Время от времени из её чрева выползала золотисто-яркая струя металла, брызгая во все стороны тысячами огненных звёздочек. Это было очень интересно, и Сергей, тараща глаза, не знал даже, что и подумать.

Первое впечатление от посещения завода он сохранил надолго. Возможно, это и предопределило его дальнейшую судьбу.

Продолжение следует…

Использованная литература: «Человек, Война, Подвиг» Ф. Я. Романников, Липецк, книжное. изд.1963 г.; «Сергей Иванович Гусев» С. В. Дриго, г. Калининград, книжное изд. 1965 г.
С.И. Гусев история
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