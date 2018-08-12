/ / / Михайлово — посёлок у озера Танзее

К 1590 году фольварк Стриге разросся до деревеньки и был переименован в Стригхейм. В 1615 году деревня получила название Эжернингкен.
В 1902 году в деревне появилась своя школа. Также было что-то похожее на ФАП, где по оказывали первую медицинскую помощь.
В 18 веке в Эжернингкен прибыло много переселенцев из баварского города Пассау. Большая часть населения там было католическим, поэтому протестанты-лютеране решили поменять место жительства. В 1938 году название деревни поменялось на Нойпассау.
В 1939 году население Нойпассау составляло 118 человек. Своей кирки здесь не было. Посёлок входил церковный приход Гервен.
В основном посёлок жил за счет сельского хозяйства. Активно было развито коневодство, местные жители сотрудничали с конезаводом, который находился в современном поселке Маёвка Черняховского района. До войны Это был Гумбинненский округ.
В Нойпассау жили и ремесленники. Был свой кузнец и представителей всех необходимых селянам профессий.
Скорее всего местные жители увлекались рыбалкой, так как рядом находится прекрасное озеро Дубовое, которое сохранило свое название и по сей день. Однако по старому названию посёлка Еловое это озеро чаще называют Танзее, который находится недалеко.
Славился Нойпассау и своими липами, которые росли вдоль дорог.
Стоит также упомянуть, что рядом с поселком располагалась кладбище, где было похоронено много французских солдат, которые умерли во время отступления армии Наполеона из России. Таких кладбищ в Гумбинненском округе было несколько.
Во времена СССР Здесь был создан известный колхоз «Путь Ленина».
Владимир Летягин