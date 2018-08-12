/ / / Михайлово — посёлок у озера Танзее

12 августа 2018, 12:06

Владимир Летягин

Посёлок у озера Танзее — так в нашем крае часто называют поселок Михайлово. Впервые он упоминается как фольварк Стриге в налоговом реестре за 1565 год. По всей видимости название происходило от фамилии первого владельца хутора в этих местах.К 1590 году фольварк Стриге разросся до деревеньки и был переименован в Стригхейм. В 1615 году деревня получила название Эжернингкен.В 1902 году в деревне появилась своя школа. Также было что-то похожее на ФАП, где по оказывали первую медицинскую помощь.В 18 веке в Эжернингкен прибыло много переселенцев из баварского города Пассау. Большая часть населения там было католическим, поэтому протестанты-лютеране решили поменять место жительства. В 1938 году название деревни поменялось на Нойпассау.В 1939 году население Нойпассау составляло 118 человек. Своей кирки здесь не было. Посёлок входил церковный приход Гервен.В основном посёлок жил за счет сельского хозяйства. Активно было развито коневодство, местные жители сотрудничали с конезаводом, который находился в современном поселке Маёвка Черняховского района. До войны Это был Гумбинненский округ.В Нойпассау жили и ремесленники. Был свой кузнец и представителей всех необходимых селянам профессий.Скорее всего местные жители увлекались рыбалкой, так как рядом находится прекрасное озеро Дубовое, которое сохранило свое название и по сей день. Однако по старому названию посёлка Еловое это озеро чаще называют Танзее, который находится недалеко.Славился Нойпассау и своими липами, которые росли вдоль дорог.Стоит также упомянуть, что рядом с поселком располагалась кладбище, где было похоронено много французских солдат, которые умерли во время отступления армии Наполеона из России. Таких кладбищ в Гумбинненском округе было несколько.Во времена СССР Здесь был создан известный колхоз «Путь Ленина».