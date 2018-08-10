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Престольный праздник в поселке Маяковское

10 августа 2018, 11:27
Престольный праздник в поселке Маяковское
9 августа Русская Православная Церковь чтит память святого великомученика целителя Пантелеимона. В этот день в храме его имени в посёлке Маяковское Гусевского городского округа епископ Черняховский и Славский Николай совершил Божественную Литургию. Его Преосвященству сослужили секретарь епархии протоиерей Сергий Алексиевич и духовенство Восточного благочиния Черняховской епархии, сообщается в пресс-службе ведомства.

На архиерейское богослужение в день престольного праздника собрались как местные жители, так и паломники из Гусева, Озёрска и Черняховска, большинство из которых причастилось Святых Христовых Таин.

В своём архипастырском слове, обращённом к собравшимся, владыка Николай поздравил всех с праздником памяти особо почитаемого в народе святого великомученика целителя Пантелеимона, осветил наиболее яркие страницы жития святого и призвал всех при обращении своих молитв ко святому о помощи и заступничестве, помнить о том, что мы сами, в первую очередь, должны, возрастая в вере, заботиться о чистоте души своей.

Богослужение завершилось крестным ходом и общей праздничной трапезой под открытым небом.

Для справки

Почитание святого великомученика целителя Пантелеимона в Русской Православной Церкви известно с ХII века. Князь Изяслав, в крещении Пантелеимон, сын святого Мстислава Великого, имел изображение великомученика Пантелеимона на своем шлеме. Заступлением святого он остался жив в войну 1151 года. В день памяти великомученика Пантелеимона русские войска одержали две морские победы над шведами (в 1714 году при Гангаузе, в 1720 году при Гренгаме).

Великомученик Пантелеимон почитается в Православной Церкви как грозный святой, покровитель воинов. Эта сторона почитания раскрывает его первое имя Пантолеон, что значит «лев во всем». Второе имя, данное при Крещении, — Пантелеимон, то есть «всемилостивый», раскрывается из почитания великомученика как целителя. Связь этих двух покровительств святого хорошо видна из того, что воины, чаще других получающие раны, больше всех нуждаются во враче-целителе. Именно поэтому христиане, ведущие брань духовную, также прибегают к этому святому с просьбой исцелить язвы души.

Имя святого великомученика и целителя Пантелеимона призывается при совершении таинства Елеосвящения, освящения воды и в молитве за немощного.
церковь
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