Скорее всего история маяковского Немерсдорфа уходит в глубь веков. Немного восточнее на горе у реки Анграпа находилось старое прусское укрепление.
В 1569 году в поселении была построена кирка из валунов. Её несколько раз перестраивали. Там был установлен знаменитый в Пруссии алтарь и орган. Рядом располагался пасторский сад. Сейчас в этом здании находятся Дом культуры и библиотека.
Усадьба
Недалеко от поселения родилась Фрида Юнг. Очерк о ней также есть на нашем сайте.
Мельница
Школа
Посёлок был широко известен в Пруссии. Там работало два трактира, школа, был свой врач и много ремесленников. Население к 1939 году составляло более 600 человек.
В сети Немерсдорф известен публикациями и фильмами о наступлении в 1944 году частей Тацинского танкового корпуса советской армии. В октябре месяце 25 танковая и 4 мотострелковая бригады взяли Немерсдорф, но позже были выбиты немецкими войсками. По данным из документов, во время этих боёв в Немерсдорфе и соседних фольварках погибло 72 мирных жителя, среди них были женщины и дети. В Европе этот эпизод подаётся как образец жёсткости Красной армии.
Почему так произошло, сказать сложно. Этот вопрос требует отдельной темы. Однако то, что местные жители попали в зону боевых действий, это прежде всего ошибка местных властей, так как была запрещена эвакуация населения. Но война вещь жестокая, и развязал её не СССР, а Германия.
Владимир Летягин