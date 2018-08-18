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Маяковское — посёлок у горы Гальгенберг

18 августа 2018, 13:24
Впервые Немерсдорф, так раньше назывался поселок Маяковское, упоминается в документах Тевтонского ордена за 1510 год. Магистр Альбрехт Бранденбург-Ансбахский распорядился построить там небольшую деревянную церковь для приобщения пруссов-язычников к слову божьему. Было ли это успешным — сказать сложно, так как латынь, на которой велись проповеди, пруссы не изучали.

Скорее всего история маяковского Немерсдорфа уходит в глубь веков. Немного восточнее на горе у реки Анграпа находилось старое прусское укрепление.

В 1569 году в поселении была построена кирка из валунов. Её несколько раз перестраивали. Там был установлен знаменитый в Пруссии алтарь и орган. Рядом располагался пасторский сад. Сейчас в этом здании находятся Дом культуры и библиотека.


Усадьба

Недалеко от поселения родилась Фрида Юнг. Очерк о ней также есть на нашем сайте.


Мельница


Школа

Посёлок был широко известен в Пруссии. Там работало два трактира, школа, был свой врач и много ремесленников. Население к 1939 году составляло более 600 человек.

В сети Немерсдорф известен публикациями и фильмами о наступлении в 1944 году частей Тацинского танкового корпуса советской армии. В октябре месяце 25 танковая и 4 мотострелковая бригады взяли Немерсдорф, но позже были выбиты немецкими войсками. По данным из документов, во время этих боёв в Немерсдорфе и соседних фольварках погибло 72 мирных жителя, среди них были женщины и дети. В Европе этот эпизод подаётся как образец жёсткости Красной армии.



Почему так произошло, сказать сложно. Этот вопрос требует отдельной темы. Однако то, что местные жители попали в зону боевых действий, это прежде всего ошибка местных властей, так как была запрещена эвакуация населения. Но война вещь жестокая, и развязал её не СССР, а Германия.

Владимир Летягин
Маяковское история
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