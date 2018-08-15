/ / / 100-летию со дня рождения Сергея Ивановича Гусева посвящается (часть 7)

Армейские годы. Продолжение …
В армии он узнал, что у него появился сын, что назвали его Михаилом.
Жена Сергея Ивановича Гусева с сыном Михаилом.
Он тут же сел писать ответ на полученное письмо и сообщал, между прочим, такую новость: его посылают учиться на младшего политрука. Для семьи это было приятное известие, хотя ни мать, ни жена не представляли себе ясно, что это за работа.
— Это когда человек увлекает за собой бойцов в бой, — разъяснил Иван Кузьмич. — Когда сам не ешь, а бойцу дай. Вот тогда ты политрук настоящий. Комиссарами называли в гражданскую войну таких людей.
Пришло время, когда Сергей стал думать о вступлении в партию. Своим отношением к воинской службе, к людям, с которыми сталкивался, он давно уже доказал, что достоин быть в ее рядах. И вот настал такой момент: его приняли в кандидаты.
Еще одна ступенька пройдена. Сергею казалось, что он стал выше после этого события, подрос и что ему теперь лучше стал виден мир, в котором стало на одного коммуниста больше.
Да, он действительно вырос. Смотрите, как у него сложилась жизнь. Деревенский мальчишка. Босой. Ноги в цыпках. Если он износил пару или две ботинок, пока ходил в школу — хорошо. В доме — постоянные нехватки. То гражданская война, то недороды, а в 33-м — голод.
Но вот он почувствовал веяние новой жизни. Он слышит рассказы отца — богачей нет, народ сам хозяин, и крепко запоминает это. Об этом же говорят ему в школе, об этом он читает в своих первых книжках. Это были первые зерна, брошенные в благодатную почву.
Зерна проросли, дали дружные всходы. Потом завод. Коллектив завода, где он стал работать, сделал для него много. А дальше — служба в армии. И он уже — младший политрук.
Его способности проявились в Отечественную войну. С. И. Гусев стал офицером, заместителем командира батальона по политчасти.
Он погиб как герой. Далеко-далеко от дома, на территории врага, совершил свой подвиг. Это было почти в самом конце войны. А где он был в самом начале?
Продолжение следует…
Использованная литература: «Человек, Война, Подвиг» Ф. Я. Романников, Липецк, Книжное. изд. 1963 г.