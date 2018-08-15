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Информационный сайт города Гусева

100-летию со дня рождения Сергея Ивановича Гусева посвящается (часть 7)

15 августа 2018, 11:18

Сергей Иванович Гусев крайний в левом верхнем углу. 1939 год.
Городской музей продолжает рубрику о Сергее Ивановиче Гусеве, в честь которого назван наш город.

Армейские годы. Продолжение …

В армии он узнал, что у него появился сын, что назвали его Михаилом.


Жена Сергея Ивановича Гусева с сыном Михаилом.

Он тут же сел писать ответ на полученное письмо и сообщал, между прочим, такую новость: его посылают учиться на младшего политрука. Для семьи это было приятное известие, хотя ни мать, ни жена не представляли себе ясно, что это за работа.

— Это когда человек увлекает за собой бойцов в бой, — разъяснил Иван Кузьмич. — Когда сам не ешь, а бойцу дай. Вот тогда ты политрук настоящий. Комиссарами называли в гражданскую войну таких людей.

Пришло время, когда Сергей стал думать о вступлении в партию. Своим отношением к воинской службе, к людям, с которыми сталкивался, он давно уже доказал, что достоин быть в ее рядах. И вот настал такой момент: его приняли в кандидаты.

Еще одна ступенька пройдена. Сергею казалось, что он стал выше после этого события, подрос и что ему теперь лучше стал виден мир, в котором стало на одного коммуниста больше.

Да, он действительно вырос. Смотрите, как у него сложилась жизнь. Деревенский мальчишка. Босой. Ноги в цыпках. Если он износил пару или две ботинок, пока ходил в школу — хорошо. В доме — постоянные нехватки. То гражданская война, то недороды, а в 33-м — голод.

Но вот он почувствовал веяние новой жизни. Он слышит рассказы отца — богачей нет, народ сам хозяин, и крепко запоминает это. Об этом же говорят ему в школе, об этом он читает в своих первых книжках. Это были первые зерна, брошенные в благодатную почву.

Зерна проросли, дали дружные всходы. Потом завод. Коллектив завода, где он стал работать, сделал для него много. А дальше — служба в армии. И он уже — младший политрук.

Его способности проявились в Отечественную войну. С. И. Гусев стал офицером, заместителем командира батальона по политчасти.

Он погиб как герой. Далеко-далеко от дома, на территории врага, совершил свой подвиг. Это было почти в самом конце войны. А где он был в самом начале?

Продолжение следует…

Использованная литература: «Человек, Война, Подвиг» Ф. Я. Романников, Липецк, Книжное. изд. 1963 г.
С.И. Гусев история
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