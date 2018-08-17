/ / / 100-летию со дня рождения Сергея Ивановича Гусева посвящается (часть 8)

Начало войны…
В то памятное всем воскресенье — 22 июня 1941 года — Сергей и Маруся вышли из дома пораньше. Недавно была получка, и они решили кое-что купить — сестренке пальто, ботинки…
Пришли домой, сели за стол. Всей семьей. И тут репродуктор донес зловещее слово — война. Все застыли на месте. Мария Матвеевна сидела бледная и все глядела на детей: что с ними будет?
Сергей первый нарушил тягостное молчание.
— Что приуныли? — В голосе его прозвучали шутливые нотки. — Воевать, так воевать.
Он ждал со дня на день повестки из райвоенкомата, чтобы уйти на фронт, а ее не было. Это тревожило. Эка важность — электрик на заводе, рассуждал он. Как будто без него нельзя обойтись. Как будто это важнее, чем сражаться с винтовкой в руках.
Время шло, а он по-прежнему оставался дома. Каждое утро, наскоро позавтракав, отправлялся на завод и там, в горячей работе, находил утешение. Он уже проводил на фронт многих знакомых и товарищей. Те, пожимая руку, желали ему успехов в труде, а он, не зная, что сказать в ответ, смущенно отворачивался.
Наконец он не выдержал и пошел в военкомат. Там выслушали его, расспросили о работе и сказали, что в тылу люди тоже нужны, тем более специалисты.
Опять неудача! Куда же еще обратиться? Может, в горком партии? Но и там ничего не добился. Ответ был один: работай, когда нужно будет — позовем.
Так тянулось до октября 1941 года. Хмурым осенним утром пришел он опять в военкомат. На этот раз просьбу его удовлетворили. Он прибежал домой, рассказал матери и жене, когда уезжает, а сам — на завод, за расчетом.
Прощание было тягостным. Сергей, видя расстроенных женщин, наказывал младшему брату Тихону:
— Смотри, пока мы с отцом воюем, ты — за хозяина. Помогай матери.
Продолжение следует…
Использованная литература:
«Человек, Война, Подвиг» Ф. Я. Романников, Липецк, Книжное. изд. 1963 г.