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Лес — наше богатство, берегите его

22 августа 2018, 18:43
Лес — наше богатство, берегите его
Все Гусевцы прекрасно знают Грэсовский лес, это излюбленное место отдыха многих горожан. Когда-то на его месте был пустырь с песчаными дюнами. Позднее там появился городской парк Фихтенвальде, который городу Гумбиннену подарила гильдия сплавщиков.

Парк открылся 12 мая 1900 года. Местных жителей привлекали кафе «Лесной замочек йодлак» и «Гроссен зандберг», а также большая Песчаная гора — дюнообразная большая возвышенность, которая напоминала о том, какой здесь был рельеф до образования парка.

В центре парка был возведен памятник. На нём было перечислено 14 фамилий создателей Фихтенвальде, а под фамилиями была надпись «Лес — наше богатство, берегите его. Его очень сложно вырастить и легко уничтожить».

Лес — наше богатство, берегите его

В дальнейшем постамент этого памятника был использован для постамента памятнику Юрию Смирнову.



Ещё в парке находился популярный большой валун, на который все желали присесть. Сейчас мы можем его наблюдать на привокзальной площади, в качестве памятника войскам штурмовавшим Гумбиннен.



Владимир Летягин
ГРЭСовский лес история
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