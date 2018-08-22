Парк открылся 12 мая 1900 года. Местных жителей привлекали кафе «Лесной замочек йодлак» и «Гроссен зандберг», а также большая Песчаная гора — дюнообразная большая возвышенность, которая напоминала о том, какой здесь был рельеф до образования парка.
В центре парка был возведен памятник. На нём было перечислено 14 фамилий создателей Фихтенвальде, а под фамилиями была надпись «Лес — наше богатство, берегите его. Его очень сложно вырастить и легко уничтожить».
В дальнейшем постамент этого памятника был использован для постамента памятнику Юрию Смирнову.
Ещё в парке находился популярный большой валун, на который все желали присесть. Сейчас мы можем его наблюдать на привокзальной площади, в качестве памятника войскам штурмовавшим Гумбиннен.
Владимир Летягин