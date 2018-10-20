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Информационный сайт города Гусева

Мальвишкен — Мальвен — Майское

20 октября 2018, 13:30
Мальвишкен — Мальвен — Майское Открытка поселения Мальвишкен.
Первое упоминание о Мальвишкене, сейчас это поселок Майское, сохранились в документах за 1539 год. В записях речь идет о двух эмигрантах из Литвы. Они обзавелись здесь подсобными хозяйствами, и в их распоряжении было небольшое количество рабочих. По какой причине они решили обосноваться в лесах Пруссии, — непонятно.

В 17 веке в Мальвишкене стояло уже 6 домов. Исторически так сложилось, что земля этого поселения находилась в районе города Пилькаллен, который позже вошел в состав Гумбинненского округа.

Мальвишкен — Мальвен — Майское
Маллвишкен. Довоенное фото.

Фридрих-Вильгельм I решил сделать в поселении Мальвишкен административный и церковный центр местного уровня. В 1730 году было выделено 7000 таллеров, огромная по тем временам сумма, на строительство церкви. Проектированием занялся ведущий в то время архитектор Фридрих Шинкель. Первоначально кирха была построена из дерева, а уже позднее из камня.


Кирха Маллвишкена. Довоенное фото.

С открытием кирхи в 1714 году здесь также появился и молельный дом для эмигрантов из Европы, которые прибывали сюда после эпидемии чумы в начале 18 века. Первым пастырем в новом строении стал священнослужитель Энгельбрехт, а последним  Курт Хайнц Заалфельд, который вывез все документы церкви в Германию в город Лейпциг, где они хранятся по сей день.


Универмаг в Маллвишкене. Довоенное фото.

В 1939 году поселок стал называться Мальвен.

Хочется отметить, что кирка с её тремя колоколами, которая была местной достопримечательностью и являлась центром притяжения верующих со всей округи, пережила все войны и была тихо разобрана в 60-е годы 20-го века. Сейчас от неё не осталось и следа. О том, как она выглядела, мы можем видеть только на архивных фотографиях.

Мальвишкен также был известен своим молокоперерабатывающим заводом и вокзалом. Через поселок проходила ветка узкоколейки. Уже в советское время на месте вокзала была пилорама.

На территории посёлка Майское шли ожесточенные бои во времена двух мировых войн. Во время семилетней войны в 1756–1763 годы в местном трактире крестьяне и чёрные гусары Фридриха убили 9 пьяных русских казаков. Этим эпизодом в Пруссии очень гордились, как примером народной войны против русских варваров.


Всё что осталось от молокоперерабатывающего завода. Фотография сделана в марте 2012 года.

Перед началом Второй мировой войны Мальвен, как и планировал Фридрих-Вильгельм I, стал местным центром во всех смыслах и насчитывал около 900 жителей. Здешний приход составлял 28 населенных пунктов.

Владимир Летягин
история Майское
861 просмотр   |   4 комментария
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БП
# 1БП
Интересная статья, спасибо. А можно про эпизод в трактире? Хотелось бы почитать, не поделитесь ссылкой?
20 октября 2018 15:14   ЦитироватьОтветить0
Елена Печурина
# 2Елена Печурина
Майский жив.
"Люблю я тебя в непогоду"
Автор Елена Печурина,сайт"Проза.ру".
20 октября 2018 20:03   ЦитироватьОтветить1
Елена Печурина
# 3Елена Печурина
Сегодня сайт временно закрыт,так бывает.
20 октября 2018 20:09   ЦитироватьОтветить0
Гость Кило Ирисок
# 4Гость Кило Ирисок
Цитата: Елена Печурина
Сегодня сайт временно закрыт,так бывает.

почему? сайт-то интересный
"германизаторы" штоле?
22 октября 2018 11:35   ЦитироватьОтветить0

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