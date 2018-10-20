/ / / Мальвишкен — Мальвен — Майское

20 октября 2018, 13:30

Владимир Летягин

Первое упоминание о Мальвишкене, сейчас это поселок Майское, сохранились в документах за 1539 год. В записях речь идет о двух эмигрантах из Литвы. Они обзавелись здесь подсобными хозяйствами, и в их распоряжении было небольшое количество рабочих. По какой причине они решили обосноваться в лесах Пруссии, — непонятно.В 17 веке в Мальвишкене стояло уже 6 домов. Исторически так сложилось, что земля этого поселения находилась в районе города Пилькаллен, который позже вошел в состав Гумбинненского округа.Фридрих-Вильгельм I решил сделать в поселении Мальвишкен административный и церковный центр местного уровня. В 1730 году было выделено 7000 таллеров, огромная по тем временам сумма, на строительство церкви. Проектированием занялся ведущий в то время архитектор Фридрих Шинкель. Первоначально кирха была построена из дерева, а уже позднее из камня.С открытием кирхи в 1714 году здесь также появился и молельный дом для эмигрантов из Европы, которые прибывали сюда после эпидемии чумы в начале 18 века. Первым пастырем в новом строении стал священнослужитель Энгельбрехт, а последним Курт Хайнц Заалфельд, который вывез все документы церкви в Германию в город Лейпциг, где они хранятся по сей день.В 1939 году поселок стал называться Мальвен.Хочется отметить, что кирка с её тремя колоколами, которая была местной достопримечательностью и являлась центром притяжения верующих со всей округи, пережила все войны и была тихо разобрана в 60-е годы 20-го века. Сейчас от неё не осталось и следа. О том, как она выглядела, мы можем видеть только на архивных фотографиях.Мальвишкен также был известен своим молокоперерабатывающим заводом и вокзалом. Через поселок проходила ветка узкоколейки. Уже в советское время на месте вокзала была пилорама.На территории посёлка Майское шли ожесточенные бои во времена двух мировых войн. Во время семилетней войны в 1756–1763 годы в местном трактире крестьяне и чёрные гусары Фридриха убили 9 пьяных русских казаков. Этим эпизодом в Пруссии очень гордились, как примером народной войны против русских варваров.Перед началом Второй мировой войны Мальвен, как и планировал Фридрих-Вильгельм I, стал местным центром во всех смыслах и насчитывал около 900 жителей. Здешний приход составлял 28 населенных пунктов.