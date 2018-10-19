/ / / Гусевский округ признан лидером сельхозпроизводства среди муниципальных образований области

В связи с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности областной минсельхоз назвал лидеров развития отрасли — специалистов, хозяйства и предприятия, муниципалитеты, добившиеся лучших результатов.
Торжественная церемония награждения состоялась в пятницу, 19 октября. В мероприятии принял участие губернатор Антон Алиханов.
«Хочу выразить слова благодарности за ваш созидательный и напряжённый труд, который является одной из основ развития и благополучия Калининградской области. Отрасль показывает результаты, есть реальные достижения, и это не может нас не радовать. Достижения возможны только тогда, когда есть люди, которые знают и любят свое дело, — сказал Антон Алиханов. — Правительство области всегда старается поддерживать вас, потому что агропром — это одно из тех направлений, которые помогают нашему региону двигаться вперед, создавать новые рабочие места, привлекать новые инвестиции».
Губернатор отметил, что успехи местных сельхозтоваропроизводителей получают признание и на федеральном уровне, что подтверждается наградами главной российской агропромышленной выставки «Золотая осень».
Лучшим представителям профессии были вручены награды федерального и регионального уровня, в их числе почетные грамоты и благодарности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, звания «Почетный работник сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства Калининградской области», благодарности губернатора и областной Думы, почетные грамоты министерства сельского хозяйства региона.
Так, высокая федеральная награда — серебряная медаль выставки «Золотая осень» была вручена сельскохозяйственному потребительскому перерабатывающему кооперативу «Загорское» — как одному из лучших в России.
«Наше предприятие довольно молодое, ему всего два года, оно открыто благодаря госпрограмме по развитию сельхозкооперации. Это награда большого количества людей — в сельхозуправлении, в минсельхозе, которые поверили в нас, участников кооператива, которые день и ночь работают, чтобы добиться результата. Сейчас мы вышли на производство 3,5 тысячи тонн готовой продукции в год, которую поставляем на местный рынок, есть желание выходить за пределы региона», — сказал руководитель кооператива Владимир Минич.
Среди муниципальных образований лидером сельхозпроизводства за девять месяцев года признан Гусевский городской округ. Здесь произведено 7 065 тонн скота и птицы на убой в живом весе, 47 557 тонн зерна и 8 057 тонн рапса. В муниципалитете на 100% используется пашня.
Особые слова благодарности в этот день были адресованы ветеранам отрасли, которые в свою очередь отметили динамичное развитие калининградского АПК.
«Нет достойнее на земле профессии, нет звания выше, чем крестьянин. Сегодня очень отрадно видеть молодежь в сельском хозяйстве. Это очень хорошо, и внушает большую надежду и веру в то, что это дело будет вечным», — сказала Нина Германовна Филиппова, посвятившая труду в отрасли более 50 лет.
Гусевский округ признан лидером сельхозпроизводства среди муниципальных образований области
19 октября 2018, 19:37
сельское хозяйство
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