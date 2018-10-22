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Информационный сайт города Гусева

Завод «Микродвигатель»

22 октября 2018, 18:59
Завод «Микродвигатель» во времена СССР.
Завод «Микродвигатель», — это когда-то немаленькое предприятие было создано на основе Гусевского ремонтно-механического заводика, работающего в Гусеве с 50-х годов 20-го века. Новое производство здесь начало функционировать в 1961 году и его задачей стало производство различных двигателей для бытовой техники.

Первым директором завода был Степан Степанович Новиков. Предприятие без труда начало наращивать производство и осваивать новые механизмы. Продукция завода поставлялась во многие города СССР и Европы, где существовали соответствующие смежные предприятия. Она была очень разнообразна и постоянно обновлялась.


Работники завода «Микродвигатель».

Рассвет завода связан с директором этого предприятия Н. Г. Нугисом. Он очень известен среди ветеранов «Микродвигателя». При этом человеке завод приобрел привычный нам облик. Судьба Н. Г. Нугиса была, мягко говоря, не простой. Он обладал серьёзным талантом управленца и проявлял его там, куда бросала его судьба — от Гусева до Колымы.

На заводе было немало и других рабочих, которые отличались знанием и трудолюбием. Вот только несколько имён, которые были отмечены трудовыми орденами: В. Жебелев, В. Бабич, С. Валуев.


Работники завода «Микродвигатель».

После перестройки завод начал понемногу сворачивать свое производство. Но здесь это проходило менее болезненно, чем на других советских предприятиях Гусева. Сопротивлялся переменам и старался держать предприятие на плаву В. А. Карелин, который на тот момент был там директором. Надо сказать, что надежда на сохранение производства и в дальнейшем его развитие была не без оснований. Но, к большому сожалению, В. А. Карелин покинул предприятие, и вслед за этим завод «Микродвигатель» окончательно развалился.



Владимир Летягин
история микродвигатель завод
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Ветеран-Заводчанин
# 1Ветеран-Заводчанин
А к чему статья приурочена? Хочется продолжения.....
Вчера, 09:46   ЦитироватьОтветить2
Гость ирина
# 2Гость ирина
так здорово. увидела двух девчонок - Галя Коваль и Сарайкину
Вчера, 22:35   ЦитироватьОтветить0

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