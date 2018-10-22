/ / / Праздник литераторов и читателей в Центральной библиотеке

Нынешняя осень порадовала нас не только удивительной солнечной погодой, но и творческим плодом гусевских писателей.
19 октября в Центральной библиотеке города прошло необычное интересное мероприятие — презентация сборника стихов и прозаических произведений «Вдохновлённые Балтикой», изданного в Калининграде в текущем году. Сегодня книгу наших земляков можно будет почитать в библиотеках Гусевского района и городов региона.
За 72 года существования Калининградской области в Гусеве такой праздник литераторов проходил впервые. Сборник — первая совместная работа членов литературного объединения «Гусев-ЛИТО», созданного в августе 2015 года при Центральной библиотеке города.
Работа над книгой велась около двух лет, и выпущена она при поддержке администрации муниципального образования и окружного Совета депутатов «Гусевский городской округ», за что авторы произведений, читатели и сотрудники библиотеки им благодарны и признательны.
В процессе работы над сборником нам помогали и литераторы-профессионалы, члены Союза писателей России Борис Бартфельд и Николай Авраменко, за что им также большое спасибо.
На празднике, посвященном значимому событию города, присутствовали авторы произведений, работы которых вошли в книгу, гости из Калининграда, читатели, представители прессы, студенты Гусевского политехнического техникума.
Открыла мероприятие директор МБУ «Гусевское библиотечное объединение» Трофимова Елена Натановна. Трогательным и красивым подарком для гостей праздника было замечательное выступление музыкантов Детской школы искусств.
Редактор и ответственная за подборку материала Галина Савенкова рассказала об истории создания сборника и, поблагодарив писателей и участников его издания за работу, поздравила всех с первой литературной ласточкой литобъединения. Поэты Оксана Балуева, Раиса Куликова, Игорь Пыхов, Михаил Трошин, Валерий Зажидько, Мария Зверева, Виталий Матулайтис с воодушевлением почитали свои стихи и в подарок получили по книге. Герои очерка «Эхо войны» Галины Савенковой — Олег и Ирина Борисовы, приехавшие из Калининграда, поздравили гусевцев со знаменательным событием.
В сборнике опубликованы работы 14 авторов. При его составлении учитывались литературное мастерство писателей, умение поэтов писать стихи по правилам стихосложения и тематика произведений.
Авторы произведений воспевают наших земляков и красоту природы во все времена года, рассказывают об истории земли, на которой живёт не первое поколение калининградцев, пишут о культурной жизни гусевцев, на лесенках поэтических строк делятся своими мыслями и чувствами. Важно, что поэты пишут много стихов на патриотическую тему. Красной строкой в их сочинениях проходит тема любви к Родине, к родному Балтийскому краю и к славному городку на реке Писсе — Гусеву.
В сборнике можно почитать стихи начинающих и уже опытных авторов, печатающихся в местной, областной, республиканской и зарубежной прессе. Радует, что к поэтическому СЛОВУ приобщается молодёжь. Интересны сочинения молодых поэтов: романтические стихи Михаила Трошина, лирика Виталия Матулайтиса, Оксаны Балуевой и Александра Ананченко. В 2016 году радостной находкой для литературного объединения стал поэт со стажем Игорь Пыхов, красивые стихотворения которого трогают до глубины души.
Радостно было видеть на вечере гордость писательской организации — Мусаева Хамзета Мовсаровича, живущего сегодня в областном центре, но преданного литературному объединению «Гусев-ЛИТО» и не прерывающему с нами связь. Работы писателя опубликовывались в местной газете «Городской объектив», в журналах «Балтика. Калининград», «Однако, жизнь!"(Минск). В сборнике можно почитать его интересные рассказы: «Потапыч», «Планета Хасванах», «Вы не видели моего счастья?»
На вечере почтили светлую память ушедшей в этом году талантливой гусевской поэтессы Людмилы Князевой, замечательные стихи которой обогащают содержание книги.
В адрес писателей было сказано много добрых слов. Литераторы в ответ очень тепло благодарили сотрудников библиотеки за совместную работу и поддержку в их творчестве, руководство района и депутатский корпус за помощь в финансировании данного проекта. Праздник для души завершился дружеским чаепитием.
Земля, подарившая миру классика литовской литературы Кристионаса Донелайтиса, родившегося в 1714 году недалеко от Гумбиненна в деревне Лаздинеляй (Гусевский район), богата талантами. Преемственность поколений в любви к литературе продолжается. На встрече невозможно было не заметить, что у гусевских писателей, пишущих сердцем и душой, есть большое желание заниматься творчеством и общаться. А это значит, что у нас впереди новые интересные проекты, усидчивый труд, завершением которого будут следующая книга, как источник знаний для будущих поколений, и новый праздник для литераторов и читателей.
Никто не вечен в этом мире,
Приходим в жизнь, чтобы уйти.
Оставим будущим потомкам
Источник знаний и любви.
/ Галина Савенкова /
Праздник литераторов и читателей в Центральной библиотеке
22 октября 2018, 13:05
библиотека
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