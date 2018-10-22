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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве началась подготовка к новогодним праздникам

22 октября 2018, 19:34
В Гусеве началась подготовка к новогодним праздникам
До Нового года осталось 70 дней и в Гусеве уже началась подготовка к праздникам. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сотрудники образовательных, культурных, спортивных и жилищно-коммунальных учреждений уже провели инвентаризацию и актуализацию новогодних украшений прошлого сезона и разрабатывают проекты праздничного оформления зданий, прилегающих территорий и улиц города.

По традиции гусевские предприниматели также не остаются в стороне и поддерживают инициативу в украшении города. В этот раз управление экономического и перспективного развития предлагает представителям бизнеса не просто подумать над праздничными инсталляциями, но и принять участие в Новогодней и Рождественской ярмарке. Свои заявки и предложения Вы можете присылать по почте: prom@admgusev.ru.

Кроме того глава администрации Александр Китаев поручил своим сотрудникам разработать интересные новогодние маршруты и программы для туристов, которые понравились бы как индивидуальным путешественникам, так и родителям с детьми и молодежи.

А для того чтобы праздничные дни прошли насыщенно и весело специалисты управления по культуре, спорту и делам молодежи, а также подведомственных учреждений подготавливают разнообразную программу мероприятий.
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ГераБуФфон
# 1ГераБуФфон
наконец то...б....ть...
22 октября 2018 19:45   ЦитироватьОтветить3
Гость Андрей
# 2Гость Андрей
Ура!! Скоро Новый год
22 октября 2018 20:07   ЦитироватьОтветить1
Житель
# 3Житель
Кто займёт первое место тому опять грамоту с автографом главы? joy
22 октября 2018 23:42   ЦитироватьОтветить4

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