До Нового года осталось 70 дней и в Гусеве уже началась подготовка к праздникам. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Сотрудники образовательных, культурных, спортивных и жилищно-коммунальных учреждений уже провели инвентаризацию и актуализацию новогодних украшений прошлого сезона и разрабатывают проекты праздничного оформления зданий, прилегающих территорий и улиц города.
По традиции гусевские предприниматели также не остаются в стороне и поддерживают инициативу в украшении города. В этот раз управление экономического и перспективного развития предлагает представителям бизнеса не просто подумать над праздничными инсталляциями, но и принять участие в Новогодней и Рождественской ярмарке. Свои заявки и предложения Вы можете присылать по почте: prom@admgusev.ru.
Кроме того глава администрации Александр Китаев поручил своим сотрудникам разработать интересные новогодние маршруты и программы для туристов, которые понравились бы как индивидуальным путешественникам, так и родителям с детьми и молодежи.
А для того чтобы праздничные дни прошли насыщенно и весело специалисты управления по культуре, спорту и делам молодежи, а также подведомственных учреждений подготавливают разнообразную программу мероприятий.
В Гусеве началась подготовка к новогодним праздникам
22 октября 2018, 19:34
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