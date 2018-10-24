/ / / Бибельн — Фалькенхаузен — Покровское

С 30-х годов 20-го века из Гумбиннена в Бибельн начал ходить рейсовый автобус. Тогда здесь проживали три кузнеца: Отто Брух, Франц Штагун, Шнайдер Демонт, несколько семей фермеров с фамилиями: Эшмет, Регге, Локлер, Шехер, Зайлер и два каменщика с фамилиями Зайлер и Вальтер.
Хозяйственные постройки в Бибелене. 1920–1935 годы.
Бибельн входил в приход Гервишкемена (поселок Приозерное). Своей школы для обучения детей и почты здесь не было, приходилось также ходить в соседний Гервишкемен.
В 1938 году поселок стал называться Фалькенхаузен. В этом же году мэром поселка стал местный житель Бауэр Фриц Кастель.
Улица Центральная в поселке Покровском. Февраль 2016.
В посёлке находятся кладбища солдат Первой мировой войны и солдат, погибших во Второй мировой войне. На них покоятся местные жители, погибшие в этих войнах.
Владимир Летягин