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Бибельн — Фалькенхаузен — Покровское

24 октября 2018, 13:39
Дорожный указатель на въезде в Покровское. Май 2015.
Поселение Бибельн, раньше так назывался поселок Покровское, был основан в начале 16 века. Он никогда не был крупным, а в довоенное время здесь проживали 140-150 человек.

С 30-х годов 20-го века из Гумбиннена в Бибельн начал ходить рейсовый автобус. Тогда здесь проживали три кузнеца: Отто Брух, Франц Штагун, Шнайдер Демонт, несколько семей фермеров с фамилиями: Эшмет, Регге, Локлер, Шехер, Зайлер и два каменщика с фамилиями Зайлер и Вальтер.


Хозяйственные постройки в Бибелене. 1920–1935 годы.

Бибельн входил в приход Гервишкемена (поселок Приозерное). Своей школы для обучения детей и почты здесь не было, приходилось также ходить в соседний Гервишкемен.

В 1938 году поселок стал называться Фалькенхаузен. В этом же году мэром поселка стал местный житель Бауэр Фриц Кастель.


Улица Центральная в поселке Покровском. Февраль 2016.

В посёлке находятся кладбища солдат Первой мировой войны и солдат, погибших во Второй мировой войне. На них покоятся местные жители, погибшие в этих войнах.

Владимир Летягин
история Покровское
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