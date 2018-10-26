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Хальвинден — Гальгинветтер — Петшкеменн — Петшвальде — Краснополье

26 октября 2018, 14:24
Дорожный указатель на въезде в Краснополье.
Поселение Хальвинден, так раньше назывался поселок Краснополье, было основано в 1520 году. В 1590 году его переименовали и оно стало называться Гальгинветтер.

Благодаря зальцбургскому переселению в 18 веке численность населения в поселке значительно увеличилась. Примерно в это время посёлок опять переименовали, и он стал называться Петшкеменн.


Жилой дом в Петшкемене. 1900 год.

Петшкеменн входил в приход Гервишкемена (поселок Приозерное).

В 1737 году в Петшкеменне построили школу, которая позже сгорела и была восстановлена в 1896 году. Последними учителями здесь были Франц Гросгайл, Эрих Аугуст и Карл Тондинг. Здание этой школы сохранилось и по сей день.


Открытка Петшкемена. 1918–1922 годы.

В посёлке было много фермеров и свой магазин. Последних мэра, почтальона и извозчика со своим гаражом звали Фридрих Томбах, Эмиль Рудат, Отто Ростак соответственно.


Мост в Петшкемене и жители. 1940 год.

В 1938 году поселок стал называться Петшвальде, что более соответствовало этому лесному краю.

Перед началом Великой Отечественной войны здесь проживали 300-400 человек.

Владимир Летягин
история Краснополье
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