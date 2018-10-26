/ / / Хальвинден — Гальгинветтер — Петшкеменн — Петшвальде — Краснополье

Благодаря зальцбургскому переселению в 18 веке численность населения в поселке значительно увеличилась. Примерно в это время посёлок опять переименовали, и он стал называться Петшкеменн.
Жилой дом в Петшкемене. 1900 год.
Петшкеменн входил в приход Гервишкемена (поселок Приозерное).
В 1737 году в Петшкеменне построили школу, которая позже сгорела и была восстановлена в 1896 году. Последними учителями здесь были Франц Гросгайл, Эрих Аугуст и Карл Тондинг. Здание этой школы сохранилось и по сей день.
Открытка Петшкемена. 1918–1922 годы.
В посёлке было много фермеров и свой магазин. Последних мэра, почтальона и извозчика со своим гаражом звали Фридрих Томбах, Эмиль Рудат, Отто Ростак соответственно.
Мост в Петшкемене и жители. 1940 год.
В 1938 году поселок стал называться Петшвальде, что более соответствовало этому лесному краю.
Перед началом Великой Отечественной войны здесь проживали 300-400 человек.
Владимир Летягин