/ / / Полёт «Чайки»

Фабрика получила название «Чайка». Так звучал позывной первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.
В хорошие годы на фабрике работали более 700 человек. Для города Гусева это значительная цифра. На протяжении практически всей истории предприятия её возглавлял А. И. Краснов. Он является почетным гражданином нашего города.
Фабрика «Чайка» выпускала огромное множество различных изделий. За время своего существования, предприятием было построено три многоквартирных дома, детский садик и ещё несколько зданий разного назначения.
Местные девушки, окончившие техникум или ВУЗ по профессии «Швея», практически гарантировано устраивались на фабрику. У «Чайки» даже был филиал в Чернышевском.
К большому сожалению, пережить перестройку у предприятия шансов не было. Переход на рыночную экономику прервал полёт Гусевской «Чайки».
Владимир Летягин