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В Городском ДК прошёл праздничный концерт, посвящённый юбилею комсомола

29 октября 2018, 12:15
В Городском ДК прошёл праздничный концерт, посвящённый юбилею комсомола
Сегодня, 29 октября, отмечается100-летие со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи.
Комсомол — это целая эпоха, которая и в наши дни объединяет очень многих россиян.

В Гусеве в честь праздника провели целый ряд мероприятий: спортивные гонки «Встреча поколений», торжественный митинг, «комсомольское собрание» в Гусевском историко-краеведческом музее, где также проходила выставка, посвященная 100-летию ВЛКСМ.

Завершилось чествование юбилея комсомола в минувшую пятницу праздничным концертом в Городском доме культуры, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Здесь собрались те, кто прожил свою юность под девизом «Раньше думай о Родине, а потом о себе», а также и молодое поколение, для которых комсомол-это история, но которые с интересом узнавали принципы советской молодежи.

Всех собравшихся поздравил глава Гусевского городского округа — Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, он также зачитал поздравительный адрес для гусевцев от члена ЦК ВЛКСМ Александра Кононова. Поздравления прозвучали и от заместителя главы администрации Гусевского городского округа Людмилы Томиной и заместителя председателя Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Александра Скороходова.

Нашим землякам, комсомольцам, внесшим огромный вклад в развитие малой Родины и продолжающим активную общественную деятельность были вручены памятные медали и благодарственные письма.
концерт Городской дом культуры
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