/ / / Центральная детская библиотека Гусева приняла участие в форуме «Дни литературы»

31 октября 2018, 16:47

Знакомство с писателем

Учимся, играя

Издательства и библиотека: шаги к сотрудничеству

А еще в детской библиотеке…

Учились подбирать рифмы и сочинять стихи с писателем и библиотекарем О. Б. Балуевой (познавательно-игровой час «Строчка за строчкой»);



Совершали игровое путешествие по страницам журнала «Мурр+» с библиотекарем Л. В. Экс («Прогулка кота Мурра»);



Знакомились с творчеством Владислава Крапивина (выставка-обзор «Неповторимая пора детства» и викторина «Семь футов брамсельного ветра») с библиотекарем читального зала Н. М. Парфеновой;



Изучали книгу Ирины Щербинской «Балтийский квест» с зам.директора по работе с детьми Т. А. Дороговой;



Участвовали в субботних громких чтениях «Сказки Балтийского моря» с библиотекарем читального зала В. В. Мавриной.



Дни литературы в Калининградской области — крупнейший культурный форум региона. Ежегодно в рамках проекта можно встретиться с известнейшими писателями, поэтами, издателями, познакомиться с книжными новинками, принять участие в дискуссиях, посетить лекции и выставки — словом, удовлетворить самые разнообразные литературные вкусы.В 2018 году в рамках Дней литературы Центральную детскую библиотеку посетила Ирина Викторовна Каюкова, художник и писатель, сотрудничающая с детским литературно-художественным журналом «Мурр+». Особым интересом читателей младшего абонемента пользуется её книги стихов «Вышел ёжик на порожек» и «Островок России», а ребята старшего абонемента знакомы с повестью «Жди меня, Париж!». Ирина Викторовна сама иллюстрирует свои книги. Учащимся 6 «В» класса МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» (кл. руководитель Шарлаева Н.В.) автор презентовала новый сборник «Прогулки по Калининграду».22 октября в Калининградской областной детской библиотеке им. А. П. Гайдара прошла презентация новой развивающей квест-игры «Алекс и секреты алхимика» для детей 8–12 лет (на шведском и английском языках), представленная шведскими партнерами «Дорис Фильм». Проект «Дорис Фильм» был создан в 1999 году группой женщин, работающих в кино. «Дорис Фильм» снято 9 фильмов, и разработана компьютерная игра для детей «Алекс и секреты алхимика» («Alex and the Alchemist’s Secret»). В ней увлекательно переплетаются приключения, мистика и естествознание. Сотрудники Центральной детской библиотеки получили возможность протестировать игру, побуждающую детей к изучению иностранных языков и способствующую развитию интереса к естественнонаучным знаниям.23 октября в Калининградской областной детской библиотеке имени А. П. Гайдара прошел областной семинар для работников детских библиотек и руководителей детского чтения «Современная детская литература и воспитание у детей интереса к чтению».В мероприятии принимали участие пиар-директор издательства «Самокат» Мария Орлова, а также известный писатель и семейный психолог из Санкт-Петербурга Екатерина Вадимовна Мурашова.Издательству «Самокат» — 15 лет. Мария Орлова рассказала о принципах его работы в контексте литературного процесса, наблюдаемого в стране в последнее время, а также провела для сотрудников библиотек области презентацию новых книг для детей и подростков. Необыкновенно откровенно и задушевно прошла и встреча с Екатериной Вадимовной Мурашовой — семейным психологом с более чем 27 летним стажем работы.Юные посетители младшего и среднего абонементов и читального зала детской библиотеки:Форум подошел к концу, но работа — ежедневная, нужная и важная для детей и родителей — продолжается. Читальный зал обновляет книжные выставки, а абонементы ждут малышей и школьников за познавательной и развлекательной литературой. Приходите в библиотеку!