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Канапинен — Кляйн-Блекен — Северный

1 ноября 2018, 16:20
Бараки довоенной постройки в Северном. Январь 2016.
Поселение Канапинен, сейчас это поселок Северный, было основано в 1586 году. Оно никогда не было большим и организационно входило в общину поселения Шпринген (поселок Таманское), а с 30 сентября 1928 года в общину поселения Блекена (поселок Юдино).

В 1821 году в Канапинене прошло учредительное собрание сельскохозяйственного общества прусской Литвы, которое сыграло огромную роль в становлении восточных районов нашего края.


Библиотека в поселке Северный. Январь 2015.

С 1921 года здесь начали проводить животноводческие ярмарки, которые получили широкую известность.

Так как жители входили в общину Блекена (поселок Юдино), то в церковном отношении Канапинен относился к приходу Нибудшена (поселок Красногорское).


Водонапорная башня. Северный, январь 2016.

В 1938 году Канапинен стал называться Кляйн-Блекен.

В поселке была своя почта и школа. Наиболее крупные хозяйства имели Макс Бастиан и Бернхард Бютнер. Многие работали в Гумбиннене, куда их доставлял местный житель Эмиль Хинц, который владел несколькими лошадьми и пролетками для перевоза людей и грузов.

Владимир Летягин
Северный история
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