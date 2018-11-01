/ / / Канапинен — Кляйн-Блекен — Северный

В 1821 году в Канапинене прошло учредительное собрание сельскохозяйственного общества прусской Литвы, которое сыграло огромную роль в становлении восточных районов нашего края.
Библиотека в поселке Северный. Январь 2015.
С 1921 года здесь начали проводить животноводческие ярмарки, которые получили широкую известность.
Так как жители входили в общину Блекена (поселок Юдино), то в церковном отношении Канапинен относился к приходу Нибудшена (поселок Красногорское).
Водонапорная башня. Северный, январь 2016.
В 1938 году Канапинен стал называться Кляйн-Блекен.
В поселке была своя почта и школа. Наиболее крупные хозяйства имели Макс Бастиан и Бернхард Бютнер. Многие работали в Гумбиннене, куда их доставлял местный житель Эмиль Хинц, который владел несколькими лошадьми и пролетками для перевоза людей и грузов.
Владимир Летягин