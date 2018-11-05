/ / / Шудельшкен — Пусперн — Ломово

5 ноября 2018, 15:10

Владимир Летягин

Поселение Шудельшкен, сейчас это поселок Ломово, было основано в восьмидесятых годах 16-го века.В 1785 году посёлок стал называться Пусперн, так как земли в этом районе приобрела семья Кесвирмов-Шульц. Они занимались коневодством и содержали большие стада лошадей.Крупные поместья здесь также приобрели семьи Фон-Дойче и Бендеров. Выходцы из этих семей дали Германии немало юристов, политиков, педагогов и деятелей по развитию сельского хозяйства.В поселке была своя школа. Пусперн входил в приход поселения Дальнее, оно располагалось на территории Нестеровского района. В общине проживали 450-500 человек.Пусперн считался удивительно красивым местом. Жители со всей округи приезжали сюда отдохнуть, а немецкие художники устраивали здесь пленэры. Туристы размещались в удобных местных усадьбах.Особой популярностью пользовалось озеро, которое сейчас называется Домашнее. Немецкие богема и знать облюбовали его для увеселений и пикников.