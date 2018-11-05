/ / / Шудельшкен — Пусперн — Ломово

В 1785 году посёлок стал называться Пусперн, так как земли в этом районе приобрела семья Кесвирмов-Шульц. Они занимались коневодством и содержали большие стада лошадей.
Усадьба в Пусперне. 1925 год.
Крупные поместья здесь также приобрели семьи Фон-Дойче и Бендеров. Выходцы из этих семей дали Германии немало юристов, политиков, педагогов и деятелей по развитию сельского хозяйства.
В поселке была своя школа. Пусперн входил в приход поселения Дальнее, оно располагалось на территории Нестеровского района. В общине проживали 450-500 человек.
Усадьба в Пусперне. 1900 год.
Здание усадьбы в наши дни.
Пусперн считался удивительно красивым местом. Жители со всей округи приезжали сюда отдохнуть, а немецкие художники устраивали здесь пленэры. Туристы размещались в удобных местных усадьбах.
Озеро Домашнее севернее поселка. Сентябрь 2013.
Особой популярностью пользовалось озеро, которое сейчас называется Домашнее. Немецкие богема и знать облюбовали его для увеселений и пикников.
Владимир Летягин