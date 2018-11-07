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Информационный сайт города Гусева

Кубельн — Поддубы

7 ноября 2018, 13:59
Усадьба в Куббельне. 1930-1940 годы.
Поселение Кубельн, сейчас это поселок Поддубы, был основан в 1564 году. Уникальность его в том, что это один из немногих поселков, где сейчас проживают примерно в два раза больше людей, чем в 1939 году.


Куббельн и его жители. 1930–1940 годы.

В административном плане Кубельн входил в волость Кампишкемен (поселок Синявино), при этом центром прихода было поселение Ишдагген (поселок Лермонтово).


Усадьба в Куббельне. 1934 год.

Самое крупное поместье в Кубельне было у семьи Ментц, в их распоряжении было 282 гектара земли. Конечно основная масса фермеров не имела столько земельных угодьев. Например, фермер Эмиль Рауджус владел только одним гектаром земли, но он был еще и кузнецом и имел другой источник дохода.


Куббельн и его жители. 1934 год.

В распоряжении местной школы было одиннадцать гектаров земли. Последними учителями там были Герман Рудат, Эрнст Задач и Йоахим Хофман.

Последним мэром поселения Кубельн был Отто Тиз.

Владимир Летягин
история Поддубы
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