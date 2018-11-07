/ / / Кубельн — Поддубы

7 ноября 2018, 13:59

Владимир Летягин

Поселение Кубельн, сейчас это поселок Поддубы, был основан в 1564 году. Уникальность его в том, что это один из немногих поселков, где сейчас проживают примерно в два раза больше людей, чем в 1939 году.В административном плане Кубельн входил в волость Кампишкемен (поселок Синявино), при этом центром прихода было поселение Ишдагген (поселок Лермонтово).Самое крупное поместье в Кубельне было у семьи Ментц, в их распоряжении было 282 гектара земли. Конечно основная масса фермеров не имела столько земельных угодьев. Например, фермер Эмиль Рауджус владел только одним гектаром земли, но он был еще и кузнецом и имел другой источник дохода.В распоряжении местной школы было одиннадцать гектаров земли. Последними учителями там были Герман Рудат, Эрнст Задач и Йоахим Хофман.Последним мэром поселения Кубельн был Отто Тиз.