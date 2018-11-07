/ / / Кубельн — Поддубы

Куббельн и его жители. 1930–1940 годы.
В административном плане Кубельн входил в волость Кампишкемен (поселок Синявино), при этом центром прихода было поселение Ишдагген (поселок Лермонтово).
Усадьба в Куббельне. 1934 год.
Самое крупное поместье в Кубельне было у семьи Ментц, в их распоряжении было 282 гектара земли. Конечно основная масса фермеров не имела столько земельных угодьев. Например, фермер Эмиль Рауджус владел только одним гектаром земли, но он был еще и кузнецом и имел другой источник дохода.
Куббельн и его жители. 1934 год.
В распоряжении местной школы было одиннадцать гектаров земли. Последними учителями там были Герман Рудат, Эрнст Задач и Йоахим Хофман.
Последним мэром поселения Кубельн был Отто Тиз.
Владимир Летягин