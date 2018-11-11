/ / / GS Group увековечил имена еще 35 воинов Первой мировой войны

11 ноября 2018, 15:14

Ваннагупхен — в 3 км от пос. Кубановка Гусевского городского округа. На захоронении покоятся 14 русских и 32 немецких воина.



Ной Майгунишкен — в 5 км от пос. Ольховатка Гусевского городского округа. На захоронении покоятся 3 русских и 8 немецких воинов.



Мариенхоэ — в 6 км от пос. Ольховатка Гусевского городского округа. На захоронении покоятся 3 немецких воина.



Садвайчен в пос. Первомайское Гусевского городского округа. На захоронении покоятся 2 русских и 20 немецких воинов.



Каттенау в пос. Фурмановка Нестеровского района. На захоронении покоятся 37 русских воинов.



Штрепкен — в пос. Ушаково в 2-х км от Озерска. На захоронении покоятся 48 русских и 4 немецких воина.



Штрепкен-2 — примерно в 1 км от первого. На захоронении 1 офицер и 95 русских солдат



Энцунен в пос. Чкалово Нестеровского района. На захоронении покоятся 8 русских и 3 немецких воина.



Кляйн Гуделен — в 4 км от поселка Карамышево Озерского района. На захоронении покоятся 46 русских и 83 немецких воина.



Ширгупенен — пос. Подгоровка Гусевского городского округа. На захоронении покоятся 265 русских воинов.



Подпоручик Волоховский Петр Лаврьентьевич (именной крест установлен в 2017 г.)



Капитан Аранов Михаил Дмитриевич (именной крест установлен в 2017 г.)



Громов (Гром) Николай Петрович



Марков Иоанн Маркович



Россин Юлиус



Агеев Варфоломей



Антансон Ян



Байков Михей Тимофеевич



Барон Карл Яковлевич



Беррис Христофор Павлович



Буров Тихон



Вейберг Карл



Витенберг Александр Симеонович



Глебов Павел



Гринвальд Ян



Гринейзер Артур Иансович



Дементьев Иоанн Дементьевич



Ишутенок Феодор



Козел Григорий Васильевич



Козлов Николай Кириллович



Костюченок Петр



Лукашевич Симеон Евфимович



Манин Константин



Мельшер (Мельгнер)Андрей



Орна Яков



Презин Август



Ренников Иоанн Петрович



Романовский Альбин Адамович



Рубис Ян Карлович



Савиных Михаил Петрович



Сандлер Алексей Петрович



Уланов Кирилл Иоаннович



Федоренко Иоанн Дмитриевич



Фрейберг Кристон



Цыганков Яков Васильевич



Чагодаев Константин



Шляхот Игнатий Иоаннович



В поселке Фурмановка Нестеровского района на братской могиле открыли мемориал воинам, погибшим в боях Первой мировой войны. Благоустройством захоронения и архивной работой занимались участники волонтерского движения «Технополиса GS». Добровольцам удалось установить имена всех покоящихся здесь солдат и офицеров.Установка мемориальной плиты с именами 35 воинов на захоронении Каттенау (ныне кладбище поселка Фурмановка) — первый результат федеральной акции «Тысячи имен», которая стартовала по инициативе холдинга GS Group в августе этого года. Масштабный проект призван определить и увековечить имена воинов Русской императорской армии, отдавших жизни во время Первой мировой войны, восстановить связь между поколениями.Символично, что мемориал был открыт ровно через сто лет после подписания Первого компьенского перемирия (11 ноября 1918 года), которое ознаменовало фактическое окончание боевых действий Первой мировой войны.В 2014 году при благоустройстве захоронения в Фурмановке волонтеры обнаружили таблички с написанными по-русски именами двоих офицеров Российской императорской армии. Это уникальная находка, потому что почти все захоронения Первой мировой войны безымянные. Работа с историческими источниками в архивах позволила определить имена всех 37 воинов, покоящихся в этом захоронении. В 2017 году GS Group установил гранитные кресты с именами двух офицеров, а в 2018 — мемориальный камень с именами остальных 35 воинов, покоящихся в этом захоронении., — отметил директор по стратегическим проектам и коммуникациям GS Group Андрей Безруков., — отметил куратор волонтерского движения «Технополиса GS», директор по качеству предприятия «Цифровые телевизионные системы» Валерий Гусаров.ПодпрапорщикиСтарший унтер-офицерЕфрейторы и рядовыеРаботы по восстановлению и благоустройству захоронений времен Первой мировой войны с 2013 года проводятся при поддержке холдинга GS Group, в числе приоритетов которого — сохранение культурного наследия Калининградской области и знакомство подрастающего поколения с историей родной земли. Холдинг поддерживает волонтерское движение, в которое входят сотрудники инновационного кластера «Технополис GS», краеведы и неравнодушные жители Калининградской области. За 5 лет волонтеры благоустроили 8 воинских захоронений (сейчас ведутся работы еще на двух), совершили более 100 выездов, в которых приняли участие более 330 человек.Помимо содействия волонтерскому движению GS Group реализует комплекс социокультурных мероприятий в память о Первой мировой войне и победе русских войск в Гумбинненском сражении, которое состоялось в 1914 году близ современного г. Гусева. В «Технополисе GS» был открыт мемориальный парк, центральное место в котором занимает монумент «Памяти забытой войны, изменившей ход истории» работы художника и скульптора Михаила Шемякина. Также GS Group продолжает развивать сайт туристических маршрутов по памятным местам Первой мировой войны в Калининградской области.