Гусевский музей принял участие в мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой Мировой войны

12 ноября 2018, 14:45

Историческая память — это набор передаваемых из поколения в поколение исторических сообщений, мифов, субьективно преломленных рефлексий о событиях прошлого. На данном этапе в России сохранилась историческая память о многих событиях, но о Первой мировой, которую в начале прошлого века в Российский империи называли Второй Отечественной, историческая память была утеряна.



Гусевский музей принял участие в комплексе мероприятий, посвященных годовщине 100-летия окончания Первой Мировой войны 10–11 ноября. Гостями мероприятий стали представители Правительства, Калининградского областного историко-художественного музея, потомки участников Первой мировой войны, делегации Санкт-Петербургского государственного университета, БФУ им. Канта, волонтеры «Технополиса GS». Первое событие состоялось 10 ноября в Калининградском областном историко-художественном музее: официальное открытие выставки «Память о забытой войне», которая объединила работы Леонида Сологуба и фотографии волонтеров «Технополиса GS».



На следующий день в поселке Фурмановка на братской могиле был открыт мемориал воинам, погибшим в боях этой войны. Теперь имена отважных солдат значатся на гранитной плите. Благоустройством захоронения и архивной работой занимались участники волонтерского движения «Технополиса GS». После возложения цветов из пос. Фурманово гости и участники мероприятия переместились в Мемориальный парк «Технополис GS» для экскурсии.



Завершил комплекс мероприятий круглый стол «Первая мировая: долг исторической памяти». Участники обсудили такие важные вопросы как: почему Первая мировая в памяти народов России оказалась забытой войной, как восстановить утерянные связи и какие инструменты могут помочь ныне живущим найти погибших предков, что сегодня делается для восстановления исторических фактов, насколько тема Первой мировой актуальна в повестке государства, научного и культурного сообщества.



Для участников круглого стола была проведена экскурсия по Гусевскому музею, в ходе которой гостям рассказали о проектах планируемых к реализации по теме Первой мировой,о мероприятиях проводимых в музее для школьников, показали территориальные возможности музейного комплекса.



В завершение экскурсии Гусевскому музею гостями были переданы материалы по Первой мировой войне, которые дополнят архив и библиотеку заведения. Потомок участников Лев Ремирович Берников, в дар музею передал материалы книги «Великая война в образах и картинах» 1914–1915 гг. (Москва 1915 г.). Белоярцева Лариса Юрьевна, правнучка генерала В. А. Слюсаренко и внучка Г. П. Белоярцева, участников Гумбиннен-Голдапского сражения 1914 года подарила издание книги «На Мировой войне, в Добровольческой армии и эмиграции. Воспоминания 1911–1921 гг.». Елена Дмитриевна Морозова-Мей, потомок участников Первой мировой, передала музею книгу Чагина Г.В. «600 лет га службе России» с автографом автора.



Администрация музея выражает благодарность за переданные в библиотеку музея материалы, книги, иллюстрации, которое дополнят коллекции архивов, дадут возможность к восстановлению утерянной связи поколений.

146 просмотров