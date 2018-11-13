В Фурмановской библиотеке состоялась встреча с краеведом, знатоком истории города Анатолием Васильевичем Фесенко. Исследованию родного края Анатолий Васильевич посвятил жизнь, так как тема истории малой родины неисчерпаема…
Послушать рассказ об историческом прошлом поселка Фурманово пришли участники клуба по интересам «У Ирины». Все с интересом слушали увлеченного докладчика, который поделился малоизвестными фактами о прошлом поселка Фурманово и памятных местах. Интересный рассказ сопровождался показом фото и видеоматериалов.
Встреча краеведа с читателями получилась познавательной, теплой и душевной.
Краевед Анатолий Васильевич Фесенко провел встречу с читателями Фурмановской библиотеки
13 ноября 2018, 12:56
библиотека Фурманово
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