/ / / Жители Гусева пополнили ряды Президентского полка

В среду, 14 ноября, в областном историко-художественном музее состоялись торжественные проводы призывников в Президентский полк ФСО России. Все призывники имеют особые достижения в спорте, науке, творчестве, добровольчестве, многие реализовали проекты в молодежной сфере. Об этом рассказало Агентство по делам молодежи Калининградской области.
На мероприятии присутствовали представители Агентства по делам молодежи и военного комиссариата, ветеран Великой Отечественной войны Александр Семёнович Саликов, родители призывников, ученики кадетских классов и юнармейцы.
«Служба в Президентском полку дает новые перспективы для дальнейшего роста и развития, позволяет молодым людям испытать свои силы и проявить себя. Желаю призывникам отличной добросовестной службы и настоящих армейских товарищей», — отметил заместитель руководителя Агентства по делам молодежи Денис Калиновский. Также от лица главы региона он вручил призывникам памятные часы.
Во время мероприятия родители призывников смогли задать интересующие вопросы представителю военного комиссариата и Президентского полка ФСО России.
Из города Гусева ряды новобранцев президентского полка пополнили Илья Шепелевич и Евгений Зиновьев.
Илья Шепелевич
Илья в школьные годы активно занимался легкой атлетикой, выступал на областных соревнованиях. Окончил Калининградский государственный технический университет с красным дипломом. Параллельно занимался волейболом, стал чемпионом Гусева среди мужчин в 2010 году. Работал в составе студенческого отряда на острове Сахалин и на архипелаге Земля Франца Иосифа.
Евгений Зиновьев
Евгений с отличием окончил школу. Является дипломированным специалистом в области политологии. Увлекается рисованием и нумизматикой.
Президентский полк — это уникальная воинская часть, решающая специфические боевые задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля и других важных государственных объектов, а также участию в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне. Среди критериев отбора для прохождения службы в Президентском полку — рост от 175 до 190 см, хорошее знание русского языка, речь без дефектов, отличное здоровье и физическое развитие, наличие среднего (полного) общего образования.
Жители Гусева пополнили ряды Президентского полка
15 ноября 2018, 14:56призывная компания
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