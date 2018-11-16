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Информационный сайт города Гусева

Ребята из Молодежного актива организовали для получателей социальных услуг показ спектаклей

16 ноября 2018, 17:52
Ребята из Молодежного актива организовали для получателей социальных услуг показ спектаклей
Сказочный день прошел в минувший четверг в Комплексном центре социального обслуживания населения города Гусева.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, ребята из Молодежного актива в рамках марафона Добрых дел организовали для получателей социальных услуг показ спектаклей «Маша и медведь» и «Цветик-семицветик».

Делать добрые дела — совсем не сложно, а взамен каждый получает улыбки и хорошее настроение!
молодежный актив молодёжь
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