Сказочный день прошел в минувший четверг в Комплексном центре социального обслуживания населения города Гусева.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, ребята из Молодежного актива в рамках марафона Добрых дел организовали для получателей социальных услуг показ спектаклей «Маша и медведь» и «Цветик-семицветик».
Делать добрые дела — совсем не сложно, а взамен каждый получает улыбки и хорошее настроение!
Ребята из Молодежного актива организовали для получателей социальных услуг показ спектаклей
16 ноября 2018, 17:52
молодежный актив молодёжь
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