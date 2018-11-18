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Семкинвен — Ишдаген — Бранднен — Лермонтово

18 ноября 2018, 14:27
Дорожный указатель на въезде в Лермонтово
На месте поселка Лермонтово с 16-го века существовал небольшой хутор, который изначально назывался Семкинвен. В 1590 году он поменял свое название и стал называться Ишдаген.

В период времени 1630–1633 годы в поселении была построена деревянная кирха. Первым пастырем в ней был Георг Байер. На стыке 18-го и 19-го веков пастырем был Фридрих Арнольдт, который был очень известен в Пруссии. Последним пастором был Курт Кон.


Довоенная открытка Ишдаггена.

В 1737 году кирха была построена из камня, так как немного ранее она полностью сгорела. После был пожар в 1807 году, и кирху пришлось опять восстанавливать.


Лютеранская кирха Ишдаггена. Довоенное фото.

Архитектура здания кирхи Ишдагена считалась в Пруссии очень оригинальной. У неё не было башни, а само здание было овальной формы. Сейчас кирха находится в полуразрушенном состоянии.


Кирха Ишдаггена. Июль 2014 год.

В 1640 году Генрих Шварц открыл в Ишдагене трактир, а в 18 веке в поселении была построена школа. К этому времени посёлок уже разросся до крупного административного центра и в приход Ишдагена входило несколько населённых пунктов с населением 3,5 тысячи человек.


Памятник погибшим в годы Первой мировой войны в поселке Лермонтово. Октябрь 2014 год.

С 1938 по 1945 годы посёлок назывался Бранднен.

Владимир Летягин
история Лермонтово
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