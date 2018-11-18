В период времени 1630–1633 годы в поселении была построена деревянная кирха. Первым пастырем в ней был Георг Байер. На стыке 18-го и 19-го веков пастырем был Фридрих Арнольдт, который был очень известен в Пруссии. Последним пастором был Курт Кон.
Довоенная открытка Ишдаггена.
В 1737 году кирха была построена из камня, так как немного ранее она полностью сгорела. После был пожар в 1807 году, и кирху пришлось опять восстанавливать.
Лютеранская кирха Ишдаггена. Довоенное фото.
Архитектура здания кирхи Ишдагена считалась в Пруссии очень оригинальной. У неё не было башни, а само здание было овальной формы. Сейчас кирха находится в полуразрушенном состоянии.
Кирха Ишдаггена. Июль 2014 год.
В 1640 году Генрих Шварц открыл в Ишдагене трактир, а в 18 веке в поселении была построена школа. К этому времени посёлок уже разросся до крупного административного центра и в приход Ишдагена входило несколько населённых пунктов с населением 3,5 тысячи человек.
Памятник погибшим в годы Первой мировой войны в поселке Лермонтово. Октябрь 2014 год.
С 1938 по 1945 годы посёлок назывался Бранднен.
Владимир Летягин