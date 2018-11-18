/ / / Семкинвен — Ишдаген — Бранднен — Лермонтово

18 ноября 2018, 14:27

Владимир Летягин

На месте поселка Лермонтово с 16-го века существовал небольшой хутор, который изначально назывался Семкинвен. В 1590 году он поменял свое название и стал называться Ишдаген.В период времени 1630–1633 годы в поселении была построена деревянная кирха. Первым пастырем в ней был Георг Байер. На стыке 18-го и 19-го веков пастырем был Фридрих Арнольдт, который был очень известен в Пруссии. Последним пастором был Курт Кон.В 1737 году кирха была построена из камня, так как немного ранее она полностью сгорела. После был пожар в 1807 году, и кирху пришлось опять восстанавливать.Архитектура здания кирхи Ишдагена считалась в Пруссии очень оригинальной. У неё не было башни, а само здание было овальной формы. Сейчас кирха находится в полуразрушенном состоянии.В 1640 году Генрих Шварц открыл в Ишдагене трактир, а в 18 веке в поселении была построена школа. К этому времени посёлок уже разросся до крупного административного центра и в приход Ишдагена входило несколько населённых пунктов с населением 3,5 тысячи человек.С 1938 по 1945 годы посёлок назывался Бранднен.