/ / / Задвайчен — Альткруг — Первомайское

Популярный на всю Пруссию трактир, который был построен в посёлке в 17 веке, имел два названия: Беренкруг и Наполеонкруг. По всей видимости, это питейное заведение приносило серьезный доход. В документах есть упоминания о том, что за его владение шли постоянные тяжбы с явным криминальным подтекстом.
Строения Задвайчена. Довоенное фото.
Перед входом в заведение красовалась вывеска с надписью «Заходи, будь ты в лаковых туфлях или в деревянных башмаках. Здесь ты можешь выпить, но знай меру.». Внутри трактира была выставка богатой коллекции старинного оружия и редких монет.
Гостевой дом Задвайчена. 1932–1942 годы.
После Великой Отечественной войны здание трактира разобрали на дрова.
В 1713 году в Задвайчен из Кёнигсберга приехал проповедник. С этого события началась история местного прихода.
Довоенная открытка Задвайчена.
В 1714 году в поселении появилась школа, где местный учитель Фридрих Герхард начал вести хронику поселка, которая продолжалась его преемниками до 1945 года.
Захоронение 2 русских и 20 немецких воинов. Июль 2015 год.
В 1903 году две трети дорог посёлка были замощены кирпичом. В 1905 году был построен мост через реку Писса. В 1913 году в посёлке появилась почта, в 1921 году — электричество, в 1924 году — телефоны.
Перед Великой Отечественной войной община Альткруга насчитывала более 700 человек.
Владимир Летягин