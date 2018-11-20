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Задвайчен — Альткруг — Первомайское

20 ноября 2018, 16:10
Школа Задвайчена и ее ученики. Довоенное фото.
Первые записи о поселении Задвайчен, сейчас это поселок Первомайское, датируются 1539 годом. Однако есть упоминание о трактире в этих местах во времена Тевтонского ордена и даже ранее — с 12-го века. Неслучайно в период с 1938 по 1945 годы поселение носило название Альткруг, что переводится, как старый трактир.

Популярный на всю Пруссию трактир, который был построен в посёлке в 17 веке, имел два названия: Беренкруг и Наполеонкруг. По всей видимости, это питейное заведение приносило серьезный доход. В документах есть упоминания о том, что за его владение шли постоянные тяжбы с явным криминальным подтекстом.


Строения Задвайчена. Довоенное фото.

Перед входом в заведение красовалась вывеска с надписью «Заходи, будь ты в лаковых туфлях или в деревянных башмаках. Здесь ты можешь выпить, но знай меру.». Внутри трактира была выставка богатой коллекции старинного оружия и редких монет.


Гостевой дом Задвайчена. 1932–1942 годы.

После Великой Отечественной войны здание трактира разобрали на дрова.

В 1713 году в Задвайчен из Кёнигсберга приехал проповедник. С этого события началась история местного прихода.


Довоенная открытка Задвайчена.

В 1714 году в поселении появилась школа, где местный учитель Фридрих Герхард начал вести хронику поселка, которая продолжалась его преемниками до 1945 года.


Захоронение 2 русских и 20 немецких воинов. Июль 2015 год.

В 1903 году две трети дорог посёлка были замощены кирпичом. В 1905 году был построен мост через реку Писса. В 1913 году в посёлке появилась почта, в 1921 году — электричество, в 1924 году — телефоны.

Перед Великой Отечественной войной община Альткруга насчитывала более 700 человек.

Владимир Летягин
Первомайское история
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