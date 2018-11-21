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Активная молодежь города провела новогодний мастер-класс с ребятами из центра «Росток»

21 ноября 2018, 14:35
Активная молодежь города провела новогодний мастер-класс с ребятами из центра «Росток»
Уже середина ноября. А это значит, что скоро и Новый год не за горами. А что нужно делать в преддверии самого сказочного праздника? Отдел молодежной политики и волонтеры из Молодежного актива решили, что пора создавать сказочную атмосферу вместе с ребятами из Центра «Росток».

Волонтеры подготовили мастер-класс по квиллингу в новогодней тематике, рассказали в пресс-службе городской администрации. Квиллинг — это поделки из бумаги методом скручивания. Атмосфера мастер-класса получилась новогодней, праздничной и уютной. В дружной компании ребята сделали своими руками открытки со снежинками, елочками и снеговиками.
молодёжь молодежный актив Росток
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