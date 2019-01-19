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Информационный сайт города Гусева

Гусевцы совершили Крестный ход и обряд омовения

19 января 2019, 02:43
Гусевцы совершили Крестный ход и обряд омовения
В ночь с 18 на 19 января, когда православные христиане празднуют Крещение Господне, в Гусеве возле Храма Всех Святых собралось более полсотни жителей. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В 21.00 состоялось Всенощное бдение, после чего прихожане совершили крестный ход к месту купания, где протоиерей Георгий Матвеев провел обряд освящения воды и все желающие могли окунуться в крещенской купели.

Люди, пришедшие сегодня к реке, не боялись замерзнуть или заболеть, ведь говорят, после омовения происходит перерождение души, а помыслы становятся чище, чем сама вода.

Участие в праздничной церемонии принял и глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев.

Для удобства рядом с местом для купания были установлены подогреваемые палатки для переодевания. Безопасноть обеспечивали сотрудники полиции и МЧС, также дежурили сотрудники медицинских служб. Всем желающим предлагали согреться горячим чаем.
Крещенские купания
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I am
# 1I am
Чай - 200 рублей
Полотенце (сухое) - 2000 рублей
Полотенце (влажное б/у) - 1000 рублей
Обогрев - договорная.
19 января 2019 08:43   ЦитироватьОтветить2
Котреарх Перил
# 2Котреарх Перил
Вот так оно бывает.. Вчера они отмыли денежку на строительстве моста, а сегодня отмывают в двух шагах свою совесть. Уровень лицемерия зашкаливает!
19 января 2019 08:50   ЦитироватьОтветить29
по следам ......
# 3по следам ......
почему пар не идёт от тел? опять фотомонтаж? сколько денег на купель угрохали? бюджет пилят сукины дети,,, ату их,,а у служителя культа что в руке? там что глухонемые собрались? или это новый атрибут культа? куда его вставляют за ради христа?,,
19 января 2019 09:34   ЦитироватьОтветить1
НеОмывавшийся
# 4НеОмывавшийся
500 человек седалища морозили в проруби ... Надо в процентах попробовать подсчитать, сколько на город приходится идиотов persevere
19 января 2019 12:29   ЦитироватьОтветить2
I am
# 5I am
почему пар не идёт от тел?

Так ведь души мёртвые, вот и пара нет.
19 января 2019 12:38   ЦитироватьОтветить5
I am
# 6I am
пара нет, отражения в воде тоже нет. Холодные и не отбрасывают тень, упыри же очевидно!
19 января 2019 12:40   ЦитироватьОтветить3
666
# 7666
А Паша был?
19 января 2019 12:46   ЦитироватьОтветить0
Иосиф
# 8Иосиф
Цитата: 666
А Паша был?

Теперь вместо Паши "лысый Леша"
19 января 2019 12:53   ЦитироватьОтветить1
555
# 9555
Кто такой лысый Леша?
19 января 2019 17:15   ЦитироватьОтветить0
Совесть
# 10Совесть
555,
Хороший, достойный , умный парень! Достоин занимать эту должность
19 января 2019 20:05   ЦитироватьОтветить0
Прохожий
# 11Прохожий
Цитата: НеОмывавшийся
500 человек седалища морозили в проруби ...

Не 500, читайте внимательно
полсотни

Если верить публикациям на этом сайте, то в десять раз меньше, чем в прошлом году...
19 января 2019 21:20   ЦитироватьОтветить1
Гость Андрей
# 12Гость Андрей
Сколько идиотских догадок и предположений от абсолютно некомпетентных комментаторов. Оторвали бы свои задницы от компьютерных кресел, да сходили бы и всё увидели своими глазами!!!
19 января 2019 22:14   ЦитироватьОтветить13
Альфред
# 13Альфред
Куда Пашу дели,в моря отправили?Пока весь накал спадет, потом где-нибудь всплывет.
19 января 2019 22:40   ЦитироватьОтветить1
НеОмывавшийся
# 14НеОмывавшийся
Умнеют ?! )))) Прохожий,
19 января 2019 23:24   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 15Гость Гость
Эдик был?
Вчера, 08:44   ЦитироватьОтветить0
666
# 16666
Эдик был на инспектировании
Вчера, 09:15   ЦитироватьОтветить0
Гость лена
# 17Гость лена
Все было хорошо и по настоящему. Светлый праздник. Очень много было молодых ребят и девушек. Люди купались крепили душой и телом. Приятно было смотреть. Молодцы.
Вчера, 18:11   ЦитироватьОтветить9
Гость Гость
# 18Гость Гость
А, что это за балбес в проруби?
Вчера, 19:05   ЦитироватьОтветить0
жители гусева
# 19жители гусева
Гость Андрей,
Я с Вами полностью согласен.
Вчера, 19:07   ЦитироватьОтветить2
рыба
# 20рыба
Гость лена Все было хорошо и по настоящему. Светлый праздник. Очень много было молодых ребят и девушек. Люди купались крепили душой и телом. Приятно было смотреть. Молодцы.


Лена,а что крепили??? Крепления или что именно
Вчера, 20:23   ЦитироватьОтветить0
Гость лена
# 21Гость лена
Цитата: рыба
Гость лена Все было хорошо и по настоящему. Светлый праздник. Очень много было молодых ребят и девушек. Люди купались крепили душой и телом. Приятно было смотреть. Молодцы.


Лена,а что крепили??? Крепления или что именно
я просто опечаталась крепли душой и телом. Вы самои то хоть раз купались в крещение. Но а если , кто нибудь и отметил. Ни чего страшного. Если вы это имели ввиду.
Вчера, 21:35   ЦитироватьОтветить1
Гость ольга
# 22Гость ольга
Цитата: НеОмывавшийся
500 человек седалища морозили в проруби ... Надо в процентах попробовать подсчитать, сколько на город приходится идиотов persevere

Держы своё седалище в тепле. И завидуй молча.
Вчера, 22:05   ЦитироватьОтветить0
Гость ольга
# 23Гость ольга
Цитата: Гость Гость
А, что это за балбес в проруби?

А тебе видимо слабо. Тоже завидуй молча.
Вчера, 22:21   ЦитироватьОтветить0
рыба
# 24рыба
Гость лена
Вы самои то хоть раз купались в крещение. Но а если , кто нибудь и отметил. Ни чего страшного. Если вы это имели ввиду.

Что (кто) отметил? Я тебя не поняла
Вчера, 22:29   ЦитироватьОтветить0
Гость лена
# 25Гость лена
рыба,не поняла, да и ладно.
Вчера, 22:52   ЦитироватьОтветить0
рыба
# 26рыба
С праздником!!!!!
Вчера, 23:30   ЦитироватьОтветить0
НеОмывавшийся
# 27НеОмывавшийся
Завидовать отсутствию мозгов и приобретению хронических и прочих, по мелочи, заболеваний, по меньшей мере, глупо))
Сегодня, 12:07   ЦитироватьОтветить2
НеОмывавшийся
# 28НеОмывавшийся
Гость ольга,

Мой комент выше, адресован Вам
Сегодня, 12:08   ЦитироватьОтветить0
Роландас
# 29Роландас
А попик Жорик сам то нырял бомбочкой? Не видно из репортажа
Сегодня, 14:42   ЦитироватьОтветить1
Гость Пупкин
# 30Гость Пупкин
Саму статью можно не читать,достаточно прочитать комментарии!
Сегодня, 14:53   ЦитироватьОтветить0
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