В ночь с 18 на 19 января, когда православные христиане празднуют Крещение Господне, в Гусеве возле Храма Всех Святых собралось более полсотни жителей. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
В 21.00 состоялось Всенощное бдение, после чего прихожане совершили крестный ход к месту купания, где протоиерей Георгий Матвеев провел обряд освящения воды и все желающие могли окунуться в крещенской купели.
Люди, пришедшие сегодня к реке, не боялись замерзнуть или заболеть, ведь говорят, после омовения происходит перерождение души, а помыслы становятся чище, чем сама вода.
Участие в праздничной церемонии принял и глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев.
Для удобства рядом с местом для купания были установлены подогреваемые палатки для переодевания. Безопасноть обеспечивали сотрудники полиции и МЧС, также дежурили сотрудники медицинских служб. Всем желающим предлагали согреться горячим чаем.
Гусевцы совершили Крестный ход и обряд омовения
19 января 2019, 02:43
Крещенские купания
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